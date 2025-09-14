Coppa Davis, impresa di Lehecka e Mensik: la Repubblica Ceca vola a Bologna (Video)

Sembrava tutto sotto controllo per gli Stati Uniti a Delray Beach, quando la coppia Austin Krajicek–Rajeev Ram, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi, aveva portato la squadra sul 2-1 grazie a una sofferta vittoria in doppio per 7-6(6), 5-7, 6-4 contro Tomas Machac e Jakub Mensik. Ma la Repubblica Ceca non si è arresa e, con due prove magistrali in singolare, ha ribaltato completamente la sfida nei Qualifiers di Coppa Davis 2025, conquistando un preziosissimo 3-2 che vale la qualificazione alle Final 8 di Bologna.

Il primo colpo lo ha assestato Jiri Lehecka, capace di sconfiggere il numero 5 del mondo Taylor Fritz, nonostante lo 0-4 nei precedenti confronti diretti. Reduce dai quarti di finale dello US Open, il ceco ha giocato una partita di grande personalità, imponendosi con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4 in un match interrotto anche da una lunga sospensione per maltempo. Pressante e continuo in risposta, Lehecka ha conquistato ben 17 palle break, convertendone tre e riuscendo così a rimettere la sfida sul 2-2.

Il compito di chiudere i conti è toccato a Jakub Mensik, già protagonista a Miami quest’anno con il suo primo titolo Masters 1000. Nella notte della Florida, il 23enne ha mostrato ancora una volta il suo enorme potenziale battendo nettamente Frances Tiafoe con un perentorio 6-1, 6-4, consegnando alla Repubblica Ceca il punto decisivo e la qualificazione.

Per gli Stati Uniti resta l’amarezza di un’occasione sfumata davanti al proprio pubblico, mentre la Repubblica Ceca raggiunge le Final 8 di Bologna dove ci sono già Italia (campione in carica), Argentina, Austria, Germania e Francia. Un risultato che conferma la crescita del movimento ceco e la solidità di una squadra che ha saputo ribaltare la pressione e trasformarla in energia vincente.