Challenger 75 Columbus: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel md e tre nelle quali

14/09/2025 07:58 9 commenti
Federico Bondioli nella foto - Foto Francesco Peluso
Federico Bondioli nella foto - Foto Francesco Peluso

USA Challenger 75 Columbus – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Juan Pablo Ficovich ARG vs Alfredo Perez USA
(JR) Theo Papamalamis FRA vs Qualifier
Andre Ilagan USA vs Qualifier
Michael Zheng USA vs (8) Garrett Johns USA

(4) Nicolas Mejia COL vs Rafael Jodar ESP
Alex Rybakov USA vs Moerani Bouzige AUS
Qualifier vs Qualifier
Federico Bondioli ITA vs (6) Andres Martin USA

(Alt) (7) Martin Damm USA vs (WC) Aidan Kim USA
(WC) Jack Anthrop USA vs Qualifier
(Alt) Petr Brunclik CZE vs Patrick Maloney USA
(PR) Philip Sekulic AUS vs (3) James Trotter JPN

(5) Johannus Monday GBR vs Darwin Blanch USA
Christian Langmo USA vs Qualifier
Tyler Zink USA vs (WC) Alexander Bernard USA
Abdullah Shelbayh JOR vs (2) Murphy Cassone USA

USA Challenger 75 Columbus – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Samir Banerjee USA vs Elmar Ejupovic GER
(WC) Nikita Samuel Filin USA vs (7) Nicolas Arseneault CAN

(2) Daniel Milavsky USA vs Blaise Bicknell JAM
(CO) Sebastian Dominko SLO vs (10) Edward Winter AUS

(3) Antoine Ghibaudo FRA vs (WC) Ilija Palavestra USA
(Alt) Joshua Sheehy USA vs (11) Erik Arutiunian BLR

(4) Carlo Alberto Caniato ITA vs (WC) Preston Stearns USA
(Alt) Kaylan Bigun USA vs (12) Cannon Kingsley USA

(5) Ryuki Matsuda JPN vs (WC) Bryce Nakashima USA
(Alt) Justin Boulais CAN vs (8) Pietro Fellin ITA

(6) Tristan McCormick USA vs (Alt) Luca Castagnola ITA
Karl Poling USA vs (9) Daniel Masur GER

9 commenti. Lasciane uno!

Lollo99 14-09-2025 11:54

Damm

Mejia

Ficovich
Monday

Ilagan
Martin
Trotter
Cassone

 9
brizz 14-09-2025 11:27

rybakov

damm

ficovich
cassone

johns
martin
sekulic
monday

 8
MATTEO 14-09-2025 11:19

Martin

Damm

Ilagan
Monday

Ficovich
Jodar
Trotter
Cassone

 7
akgul num.1 14-09-2025 10:51

DAMM

MEJIA

FICOVICH
CASSONE

ZHENG
BONDIOLI
TROTTER
MONDAY

 6
Dany 14-09-2025 10:07

CASSONE

MARTIN

FICOVICH
DAMM

ILAGAN
RYBAKOV
TROTTER
MONDAY

 5
andre84 14-09-2025 09:12

ZHENG

CASSONE

MARTIN
DAMM

FICOVICH
JODAR
MALONEY
D.BLANCH

 4
patrick 14-09-2025 08:45

CASSONE

MEJIA

FICOVICH
TROTTER

ZHENG
MARTIN
DAMM
BLANCH

 3
brunodalla 14-09-2025 08:43

CASSONE

JODAR

ZHENG
TROTTER

PEREZ
BONDIOLI
DAMM
BLANCH

 2
miky85 14-09-2025 08:06

Damm

Martin

Ficovich
Cassone

Johns
Rybakov
Trotter
Langmo

 1
