Challenger 75 Columbus: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel md e tre nelle quali
Challenger 75 Columbus – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Juan Pablo Ficovich vs Alfredo Perez
(JR) Theo Papamalamis vs Qualifier
Andre Ilagan vs Qualifier
Michael Zheng vs (8) Garrett Johns
(4) Nicolas Mejia vs Rafael Jodar
Alex Rybakov vs Moerani Bouzige
Qualifier vs Qualifier
Federico Bondioli vs (6) Andres Martin
(Alt) (7) Martin Damm vs (WC) Aidan Kim
(WC) Jack Anthrop vs Qualifier
(Alt) Petr Brunclik vs Patrick Maloney
(PR) Philip Sekulic vs (3) James Trotter
(5) Johannus Monday vs Darwin Blanch
Christian Langmo vs Qualifier
Tyler Zink vs (WC) Alexander Bernard
Abdullah Shelbayh vs (2) Murphy Cassone
Challenger 75 Columbus – Tabellone Qualificazione – indoor hard
(1) Samir Banerjee vs Elmar Ejupovic
(WC) Nikita Samuel Filin vs (7) Nicolas Arseneault
(2) Daniel Milavsky vs Blaise Bicknell
(CO) Sebastian Dominko vs (10) Edward Winter
(3) Antoine Ghibaudo vs (WC) Ilija Palavestra
(Alt) Joshua Sheehy vs (11) Erik Arutiunian
(4) Carlo Alberto Caniato vs (WC) Preston Stearns
(Alt) Kaylan Bigun vs (12) Cannon Kingsley
(5) Ryuki Matsuda vs (WC) Bryce Nakashima
(Alt) Justin Boulais vs (8) Pietro Fellin
(6) Tristan McCormick vs (Alt) Luca Castagnola
Karl Poling vs (9) Daniel Masur
