WTA 125 Tolentino e Caldas Da Rainha: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Lexus Tolentino Open, domenica inizia lo show: dalle 10 le qualificazioni, con 7 italiane

13/09/2025 21:40 1 commento
Il Campo Centrale del Tennis Tolentino: da domenica ospiterà gli incontri principali del Lexus Tolentino Open (foto GAME)
I preparativi sono ultimati e la grande sfida del Lexus Tolentino Open sta per iniziare. L’ora X è fissata per domenica alle 10, quando sulla terra battuta del Tennis Tolentino scatteranno le qualificazioni della prima edizione del Wta 125. Fra lo splendido Centrale e il Campo 1 sarà subito show, con ingresso gratuito: da una parte il derby toscano fra Tatiana Pieri e Beatrice Ricci; dall’altra il debutto della mancina tedesca – di origini nigeriane – Noma Noha Akugue, 21enne di grandi speranze e dal tennis brillante, che in carriera vanta anche una finale nel circuito maggiore Wta, giocata un paio d’anni fa ad Amburgo. Per lei, esordio a Tolentino contro la ceca Aneta Kucmova. Complessivamente, saranno ben sette le giocatrici italiane impegnate fra domenica e lunedì mattina nelle qualificazioni, a caccia degli ultimi quattro posti disponibili per il tabellone principale, al via sempre lunedì (dal primo pomeriggio). In programma anche un’altra sfida tutta azzurra, che metterà di fronte la siciliana Dalila Spiteri e l’altoatesina Verena Meliss. Angelica Raggi se la vedrà invece con la maltese Francesca Curmi, mentre la marchigiana Federica Urgesi affronterà la turca Ipek Oz. Già garantito anche l’accesso al tabellone principale di un’italiana, perché la vincitrice del duello Pieri-Ricci se la vedrà al turno decisivo con la veronese Aurora Zantedeschi, seconda testa di serie delle qualificazioni ed esentata dal primo round. Come lei anche l’australiana Tina Smith, numero uno del tabellone cadetto, in campo direttamente da lunedì.

Nel frattempo sono state definite tutte le wild card per il tabellone principale del torneo diretto da Sergio Palmieri, il cui sorteggio è in programma per il pomeriggio di domenica. Oltre all’invito già annunciato in precedenza per la marchigiana Sofia Rocchetti (che si allena proprio a Tolentino), troveranno posto nel main draw anche l’altra marchigiana Jennifer Ruggeri, la lombarda Samira De Stefano e la toscana Noemi Basiletti. Il quartetto si aggiunge alle tre italiane ammesse invece nel tabellone principale per diritto di classifica: oltre a Nuria Brancaccio, accompagnata nelle Marche da una leggenda del nostro tennis come Roberta Vinci (arrivata a Tolentino a dieci anni – e un giorno – dalla storica finale tutta italiana contro Flavia Pennetta allo Us Open 2015), ci saranno infatti anche Silvia Ambrosio e Martina Trevisan, entrate in virtù di alcune cancellazioni arrivate nelle ultime ore. La toscana, vincitrice della Billie Jean King Cup con la nazionale azzurra nel 2024, si unisce all’elenco delle più attese nelle Marche, guidato da Mayer Sherif. L’egiziana sarà la prima testa di serie e punterà a ritoccare al Lexus Tolentino Open il proprio primato mondiale di otto titoli nei tornei Wta 125.

LEXUS TOLENTINO OPEN DAL VIVO – L’ingresso ai campi del Tennis Tolentino sarà gratuito fino a giovedì 18 settembre compreso, mentre per le giornate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 è previsto un biglietto, al prezzo di 5€ per ciascuna giornata. È possibile acquistare i tagliandi direttamente in loco presso la segreteria del club oppure prenotarli, al numero 351.6339716 o all’indirizzo e-mail segreteria@tennistolentino.it.

LEXUS TOLENTINO OPEN ONLINE – Tutti gli incontri dei tabelloni principali del Lexus Tolentino Open saranno trasmessi in diretta streaming da SuperTenniX, la piattaforma digitale OTT della Federazione Italiana Tennis e Padel (gratuita per i tesserati Fitp). Inoltre, come per tutti i tornei di categoria 125, gli incontri saranno visibili gratuitamente anche sulla piattaforma WTA Unlocked. Ulteriori informazioni e contenuti sull’evento sono disponibili sulle pagine Instagram (@tennistolentino) e Facebook (Tennis Tolentino).

COS’È UN WTA 125 – I WTA 125 sono tornei del calendario del circuito maggiore femminile, validi per il ranking mondiale. La denominazione nasce dal numero di punti WTA in palio per la vincitrice, appunto 125. Nata nel 2012, la categoria ha superato nel 2025 quota 50 tornei in una sola stagione, sparsi in oltre 20 nazioni e cinque continenti diversi, arrivando a distribuire complessivamente oltre 6 milioni di dollari. Il montepremi di ciascun appuntamento è di 115.000 dollari. L’Italia è fra le nazioni leader al mondo nell’organizzazione di tornei di categoria: quello di Tolentino sarà il quinto del 2025, mentre altri tre ne arriveranno nei mesi successivi. Nelle prime due giornate del torneo sono previste le qualificazioni, con 16 partecipanti in gara per contendersi gli ultimi 4 posti disponibili per il tabellone principale a 32 giocatrici, al via lunedì. Previsto anche un tabellone di doppio, con 16 coppie in gara.

ITA WTA 125 Tolentino – Tabellone Qualificazioni – terra
(1) Tina Smith AUS vs Bye
Aneta Kucmova CZE vs (5) Noma Noha Akugue GER

(2) Aurora Zantedeschi ITA vs Bye
Beatrice Ricci ITA vs (6) Tatiana Pieri ITA

(3) Francesca Curmi MLT vs Angelica Raggi ITA
Verena Meliss ITA vs (7) Dalila Spiteri ITA

(4) Ipek Oz TUR vs Federica Urgesi ITA
Amina Anshba RUS vs (8) Cristina Diaz Adrover ESP

Center Court – Ore: 10:00
Beatrice Ricci ITA vs (6) Tatiana Pieri ITA (Inizio 10:00)
(4) Ipek Oz TUR vs Federica Urgesi ITA
(3) Francesca Curmi MLT vs Angelica Raggi ITA

Court 1 – Ore: 10:00
Aneta Kucmova CZE vs (5) Noma Noha Akugue GER (Inizio 10:00)
Verena Meliss ITA vs (7) Dalila Spiteri ITA
Amina Anshba RUS vs (8) Cristina Diaz Adrover ESP

POR WTA 125 Caldas Da Rainha – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Anastasia Tikhonova RUS vs Bye
Tayisiya Morderger GER vs (5) Lina Glushko ISR

(2) Amandine Hesse FRA vs Bye
(WC) Sara Lanca POR vs (8) Urszula Radwanska POL

(3) Eva Guerrero Alvarez ESP vs Yana Morderger GER
Ashley Lahey USA vs (6) Anouck Vrancken Peeters NED

(4) Ayla Aksu TUR vs Diana Martynov FRA
Alice Robbe FRA vs (7) Ekaterina Ovcharenko RUS

Caldas da Rainha – Ore: 12:00
Alice Robbe FRA vs (7) Ekaterina Ovcharenko RUS (Inizio 12:00)
(3) Eva Guerrero Alvarez ESP vs Yana Morderger GER
Sara Lanca POR vs (8) Urszula Radwanska POL

Full Protein – Ore: 12:00
(4) Ayla Aksu TUR vs Diana Martynov FRA (Inizio 12:00)
Ashley Lahey USA vs (6) Anouck Vrancken Peeters NED
Tayisiya Morderger GER vs (5) Lina Glushko ISR

1 commento

PliskoNotBot (Guest) 13-09-2025 22:21

Gioca ancora la Ursula Radwanska?! Contento di vederla in campo!

