WTA 125 Tolentino e Caldas Da Rainha: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Lexus Tolentino Open, domenica inizia lo show: dalle 10 le qualificazioni, con 7 italiane

I preparativi sono ultimati e la grande sfida del Lexus Tolentino Open sta per iniziare. L’ora X è fissata per domenica alle 10, quando sulla terra battuta del Tennis Tolentino scatteranno le qualificazioni della prima edizione del Wta 125. Fra lo splendido Centrale e il Campo 1 sarà subito show, con ingresso gratuito: da una parte il derby toscano fra Tatiana Pieri e Beatrice Ricci; dall’altra il debutto della mancina tedesca – di origini nigeriane – Noma Noha Akugue, 21enne di grandi speranze e dal tennis brillante, che in carriera vanta anche una finale nel circuito maggiore Wta, giocata un paio d’anni fa ad Amburgo. Per lei, esordio a Tolentino contro la ceca Aneta Kucmova. Complessivamente, saranno ben sette le giocatrici italiane impegnate fra domenica e lunedì mattina nelle qualificazioni, a caccia degli ultimi quattro posti disponibili per il tabellone principale, al via sempre lunedì (dal primo pomeriggio). In programma anche un’altra sfida tutta azzurra, che metterà di fronte la siciliana Dalila Spiteri e l’altoatesina Verena Meliss. Angelica Raggi se la vedrà invece con la maltese Francesca Curmi, mentre la marchigiana Federica Urgesi affronterà la turca Ipek Oz. Già garantito anche l’accesso al tabellone principale di un’italiana, perché la vincitrice del duello Pieri-Ricci se la vedrà al turno decisivo con la veronese Aurora Zantedeschi, seconda testa di serie delle qualificazioni ed esentata dal primo round. Come lei anche l’australiana Tina Smith, numero uno del tabellone cadetto, in campo direttamente da lunedì.

Nel frattempo sono state definite tutte le wild card per il tabellone principale del torneo diretto da Sergio Palmieri, il cui sorteggio è in programma per il pomeriggio di domenica. Oltre all’invito già annunciato in precedenza per la marchigiana Sofia Rocchetti (che si allena proprio a Tolentino), troveranno posto nel main draw anche l’altra marchigiana Jennifer Ruggeri, la lombarda Samira De Stefano e la toscana Noemi Basiletti. Il quartetto si aggiunge alle tre italiane ammesse invece nel tabellone principale per diritto di classifica: oltre a Nuria Brancaccio, accompagnata nelle Marche da una leggenda del nostro tennis come Roberta Vinci (arrivata a Tolentino a dieci anni – e un giorno – dalla storica finale tutta italiana contro Flavia Pennetta allo Us Open 2015), ci saranno infatti anche Silvia Ambrosio e Martina Trevisan, entrate in virtù di alcune cancellazioni arrivate nelle ultime ore. La toscana, vincitrice della Billie Jean King Cup con la nazionale azzurra nel 2024, si unisce all’elenco delle più attese nelle Marche, guidato da Mayer Sherif. L’egiziana sarà la prima testa di serie e punterà a ritoccare al Lexus Tolentino Open il proprio primato mondiale di otto titoli nei tornei Wta 125.

LEXUS TOLENTINO OPEN DAL VIVO – L’ingresso ai campi del Tennis Tolentino sarà gratuito fino a giovedì 18 settembre compreso, mentre per le giornate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 è previsto un biglietto, al prezzo di 5€ per ciascuna giornata. È possibile acquistare i tagliandi direttamente in loco presso la segreteria del club oppure prenotarli, al numero 351.6339716 o all’indirizzo e-mail segreteria@tennistolentino.it.

LEXUS TOLENTINO OPEN ONLINE – Tutti gli incontri dei tabelloni principali del Lexus Tolentino Open saranno trasmessi in diretta streaming da SuperTenniX, la piattaforma digitale OTT della Federazione Italiana Tennis e Padel (gratuita per i tesserati Fitp). Inoltre, come per tutti i tornei di categoria 125, gli incontri saranno visibili gratuitamente anche sulla piattaforma WTA Unlocked. Ulteriori informazioni e contenuti sull’evento sono disponibili sulle pagine Instagram (@tennistolentino) e Facebook (Tennis Tolentino).

COS’È UN WTA 125 – I WTA 125 sono tornei del calendario del circuito maggiore femminile, validi per il ranking mondiale. La denominazione nasce dal numero di punti WTA in palio per la vincitrice, appunto 125. Nata nel 2012, la categoria ha superato nel 2025 quota 50 tornei in una sola stagione, sparsi in oltre 20 nazioni e cinque continenti diversi, arrivando a distribuire complessivamente oltre 6 milioni di dollari. Il montepremi di ciascun appuntamento è di 115.000 dollari. L’Italia è fra le nazioni leader al mondo nell’organizzazione di tornei di categoria: quello di Tolentino sarà il quinto del 2025, mentre altri tre ne arriveranno nei mesi successivi. Nelle prime due giornate del torneo sono previste le qualificazioni, con 16 partecipanti in gara per contendersi gli ultimi 4 posti disponibili per il tabellone principale a 32 giocatrici, al via lunedì. Previsto anche un tabellone di doppio, con 16 coppie in gara.

(1) Tina Smithvs ByeAneta Kucmovavs (5) Noma Noha Akugue

(2) Aurora Zantedeschi vs Bye

Beatrice Ricci vs (6) Tatiana Pieri

(3) Francesca Curmi vs Angelica Raggi

Verena Meliss vs (7) Dalila Spiteri

(4) Ipek Oz vs Federica Urgesi

Amina Anshba vs (8) Cristina Diaz Adrover

Center Court – Ore: 10:00

Beatrice Ricci vs (6) Tatiana Pieri (Inizio 10:00)

(4) Ipek Oz vs Federica Urgesi

(3) Francesca Curmi vs Angelica Raggi

Court 1 – Ore: 10:00

Aneta Kucmova vs (5) Noma Noha Akugue (Inizio 10:00)

Verena Meliss vs (7) Dalila Spiteri

Amina Anshba vs (8) Cristina Diaz Adrover

(1) Anastasia Tikhonovavs ByeTayisiya Mordergervs (5) Lina Glushko

(2) Amandine Hesse vs Bye

(WC) Sara Lanca vs (8) Urszula Radwanska

(3) Eva Guerrero Alvarez vs Yana Morderger

Ashley Lahey vs (6) Anouck Vrancken Peeters

(4) Ayla Aksu vs Diana Martynov

Alice Robbe vs (7) Ekaterina Ovcharenko

Caldas da Rainha – Ore: 12:00

Alice Robbe vs (7) Ekaterina Ovcharenko (Inizio 12:00)

(3) Eva Guerrero Alvarez vs Yana Morderger

Sara Lanca vs (8) Urszula Radwanska

Full Protein – Ore: 12:00

(4) Ayla Aksu vs Diana Martynov (Inizio 12:00)

Ashley Lahey vs (6) Anouck Vrancken Peeters

Tayisiya Morderger vs (5) Lina Glushko