Six Kings Slam: la ricca esibizione saudita sarà trasmessa in esclusiva da Netflix

Quando un evento mette in palio un montepremi faraonico e il campo dei protagonisti è eccellente, è chiaro che l’interesse non sia basso, anche se pur sempre si parla di un’esibizione. Dopo la tanto chiacchierata edizione 2024, il prossimo ottobre torna Six Kings Slam, tre giorni di tennis a Riyadh che vedrà in campo Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Jack Draper e Taylor Fritz. Curioso che i sei campioni Slam siano in realtà solo tre: Jannik, Carlos e ovviamente Novak, quello che ne ha vinti più di tutti, ma l’appeal dell’evento c’è e rileviamo che sarà trasmesso in esclusiva attraverso la piattaforma di streaming Netflix. Lo comunica il network statunitense, che così continua a puntare anche su eventi sportivi oltre al suo core business basato su serie tv e film.

Carlos Alcaraz, Jack Draper, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Jannik Sinner and Alexander Zverev. Six Kings Slam, featuring six of men’s tennis’ best players in the world, will be live ONLY on Netflix next month, October 15-18. #SixKingsSlam pic.twitter.com/a18BZexYnP — Netflix (@netflix) September 4, 2025

Gli incontri andranno in scena dal 15 al 18 ottobre, subito dopo la conclusione del Masters 1000 di Shanghai (finale il 12 ottobre). Lo scorso anno fu Sinner ad aggiudicarsi l’assegno più pesante nella storia del tennis (6 milioni di dollari!) vincendo la prima edizione dell’evento saudita, battendo uno dopo l’altro Medvedev (a cui lasciò tre game), Djokovic e in finale Alcaraz.

Mario Cecchi