Sanguinetti era entrato dopo Ivanisevic nel team della kazaka Copertina, WTA

Rybakina torna con Vukov, Sanguinetti ai saluti

04/09/2025 13:12 12 commenti
Elena Rybakina e Stefano Vukov
Elena Rybakina e Stefano Vukov

Sembra arrivata al capolinea la collaborazione tra Elena Rybakina e Davide Sanguinetti. Il coach italiano infatti sarebbe stato sollevato dal suo incarico con il ritorno di Stefano Vukov nel box della ex campionessa di Wimbledon. Lo riporta Spazio Tennis, ma gli indizi erano già molto forti nei giorni scorsi a US Open. Infatti il primo passo è stata la revoca da parte della WTA a Vukov del divieto di presenziare ed allenare sul tour. Come riporta il media statunitense The Athletic, Vukov aveva presentato appello contro la sospensione subita dalla WTA per abusi, e la stessa WTA aveva affermato di recente in comunicato che “Sebbene i dettagli del caso debbano restare riservati, confermiamo che il signor Vukov ha il diritto di ricevere l’accredito per presenziare agli eventi WTA”, in pratica una riabilitazione. Forse l’indagine sta andando avanti, ma al momento il ban all’allenatore è stato almeno sospeso. La situazione non è ancora del tutto chiarita da questo punto di vista.

Così nel box di Rybakina nel corso di US Open abbiamo visto di nuovo Vukov, alla presenza anche di Davide Sanguinetti. Un Vukov tutt’altro che passivo, intento a parlare moltissimo nel corso dei match di Elena, dispensando consigli e facendo, di fatto, da allenatore della giocatrice. Lei nella conferenza stampa dello scorso 29 agosto aveva risposto senza problemi a domande da parte della stampa sulla presenza di Vukov: “Non ho mai avuto problemi con lui. Per me è semplicemente bello vederlo in campo. Abbiamo sempre avuto una buona comunicazione. Ho provato a cambiare qualcosa all’inizio dell’anno con un nuovo coach, ma i risultati non sono arrivati come in passato. Stiamo lavorando per tornare dove vorrei essere”, afferma Rybakina, con la clip video che riportiamo.

 

Non stupisce quindi ora il ritorno di Vukov come allenatore di Elena, visto che la stessa kazaka aveva affermato nel corso di Roland Garros che fuori dai tornei i due avevano continuato a lavorare assieme “di tanto in tanto”. Una situazione davvero particolare dopo quanto era trapelato nell’indagine (sempre via The Athletic) a carico di Vukov condotta lo scorso autunno: Rybakina era stata sottoposta per mesi e mesi a uno stress terribile dal punto di vista fisico e psicologico, con il crollo totale proprio lo scorso anno a US Open quando si ritirò per “problemi alla schiena”. Dalla Russia la giornalista Tartakova aveva affermato lo scorso autunno che ci fosse una relazione sentimentale tra Stefano e Elena, fatto questo mai confermato dai diretti interessati.

Marco Mazzoni

 

TAG: , ,

12 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Caronte 04-09-2025 14:48

@ marco.mazzoni (#4475633)

A CERTE battute di CERTI utenti,
non si dovrebbe neppure perdere tempo a replicare!!!
Un saluto.

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Stefre Innoway (Guest) 04-09-2025 14:47

Adesso capisco perché non vince gli Slam (quelli veri intendo), è perché non trova il coach giusto! Davvero questo spiega tutto …

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
cataflic 04-09-2025 14:32

Elena…. 🙄 🙄

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
pafort 04-09-2025 14:30

Grande Vukov
La Rybakina sa che deve tutto a lui

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 04-09-2025 14:19

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it
OT:Egregio Marco Mazzoni,quanto si è divertito questa notte a vedere il derby del secolo?

Molto meno di quando ha letto un certo libro 😎

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Salvo (Guest) 04-09-2025 14:09

Al cuor non si comanda.
🙂

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
marco.mazzoni 04-09-2025 13:56

Scritto da Massimo.bianco29@yahoo.it

OT:Egregio Marco Mazzoni,quanto si è divertito questa notte a vedere il derby del secolo?

Moltissimo. Se leggi il mio articolo della notte, non mi è spiaciuto Musetti e a tratti c’è stato spettacolo. Sinner spaziale.

 6
Replica | Quota | 8
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il GUEst, sergiot4, Marco M., Don Budge fathers, Kenobi, Caronte, maverikkk, Scolaretto
Massimo.bianco29@yahoo.it (Guest) 04-09-2025 13:52

OT:Egregio Marco Mazzoni,quanto si è divertito questa notte a vedere il derby del secolo?

 5
Replica | Quota | -4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Maurantonio, sergiot4, Marco M., Caronte
Kenobi 04-09-2025 13:48

E tutti vissero felici e contenti.

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Caronte
JannikUberAlles 04-09-2025 13:29

Fossi al posto di Paolini mi accaparrarerei Sanguinetti di corsa!!!!

 3
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., Maurantonio
halilovic a. 04-09-2025 13:26

ohh finalmente così ha da spenderer per prenotare un’unica camera di albergo in giro per i tornei

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Maurantonio
walden 04-09-2025 13:17

Contenta lei…
mi sembra comunque una buona notizia, chissà che qualcunio dei nostri non possa approfittare di questa opportunità…

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.