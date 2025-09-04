Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Genova, Siviglia, Tulln, Shanghai, Cassis e Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

04/09/2025 08:25 Nessun commento
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
CHALLENGER Genova 🇮🇹 – 2° Turno, terra battuta

Center Court – ore 13:30
Stefano Travaglia ITA vs Gianluca Cadenasso ITA
Carlo Alberto Caniato ITA vs Federico Bondioli ITA

Enrico Dalla Valle ITA vs Thiago Monteiro BRA (Non prima 18:30)

Luciano Darderi ITA vs Dmitry Popko KAZ (Non prima 20:30)

Court 1 – ore 13:30
Patrick Kaukovalta FIN / Eero Vasa FIN vs August Holmgren DEN / Johannes Ingildsen DEN

Pierre-Hugues Herbert FRA / Gregoire Jacq FRA vs Franco Agamenone ITA / Simone Agostini ITA

Gianluca Cadenasso ITA / Lorenzo Carboni ITA vs Andrea Pellegrino ITA / Thiago Agustin Tirante ARG

Federico Bondioli ITA / Stefano Travaglia ITA vs Mick Veldheer NED / Szymon Walkow POL

CHALLENGER Cassis 🇫🇷 – 2° Turno, cemento

CENTRAL CABESTO – ore 10:00
Tom Paris FRA vs Mark Lajal EST
ATP Cassis
Tom Paris
0
0
Mark Lajal [2]
0
0
Jurij Rodionov AUT vs Robin Bertrand FRA (Non prima 12:00)

Arthur Fery GBR vs Titouan Droguet FRA

Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE vs Anthony Genov BUL / Enzo Wallart FRA

COURT 1 – ore 10:00
Eliakim Coulibaly CIV vs Billy Harris GBR

ATP Cassis
Eliakim Coulibaly
30
0
Billy Harris [3]
15
1
Etienne Donnet FRA vs Justin Engel GER (Non prima 12:00)

Michael Mmoh USA vs Valentin Vacherot MON

David Pichler AUT / Jurij Rodionov AUT vs Eliakim Coulibaly CIV / Isaac Nortey GHA

COURT 2 – ore 10:00
Daniil Glinka EST vs Hamish Stewart GBR

ATP Cassis
Daniil Glinka
0
0
Hamish Stewart
0
1
Antoine Escoffier FRA vs Mae Malige FRA (Non prima 12:00)

Hugo Car FRA / Pierre Antoine Tailleu FRA vs Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA

Jeevan Nedunchezhiyan IND / Jakub Paul SUI vs Michael Geerts BEL / Thijmen Loof NED

CHALLENGER Istanbul 🇹🇷 – 2° turno, cemento

Center Court – ore 09:30
Stefanos Sakellaridis GRE vs Otto Virtanen FIN
ATP Istanbul
Stefanos Sakellaridis
40
6
0
Otto Virtanen [2]
A
2
0
Mert Naci Turker TUR vs Calvin Hemery FRA (Non prima 11:00)

Guido Andreozzi ARG / Daniil Golubev RUS vs Benjamin Hassan LBN / Andreas Mies GER (Non prima 12:30)

Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Alex Hernandez MEX / Rodrigo Pacheco Mendez MEX

Hilton Court – ore 09:30
Hugo Grenier FRA vs Alastair Gray GBR

ATP Istanbul
Hugo Grenier [7]
40
2
Alastair Gray
30
3
Norbert Gombos SVK vs Luca Potenza ITA (Non prima 11:00)

Viktor Durasovic NOR / Lukas Hellum-Lilleengen NOR vs Stefanos Sakellaridis GRE / Karan Singh IND (Non prima 12:30)

Milos Karol SVK / Daniel Masur GER vs Arda Azkara TUR / Vadym Ursu UKR

CHALLENGER Seville 🇪🇸 Quarti di Finale, terra battuta

Central – ore 13:00
Ignacio Buse PER vs Carlos Taberner ESP
David Jorda Sanchis ESP vs Daniel Merida ESP (Non prima 17:00)

Dusan Lajovic SRB vs Pablo Carreno Busta ESP (Non prima 19:00)

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Vilius Gaubas LTU

Pista 3 – ore 13:00
Mario Mansilla Diez ESP / Bruno Pujol Navarro ESP vs Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER

Pablo Llamas Ruiz ESP / German Lopez Andujar ESP vs Ivan Liutarevich BLR / David Vega Hernandez ESP (Non prima 17:00)

Szymon Kielan POL / Filip Pieczonka POL vs Jonas Forejtek CZE / Dominik Kellovsky CZE

Javier Barranco Cosano ESP / Benjamin Winter Lopez ESP vs Inigo Cervantes ESP / Daniel Rincon ESP

CHALLENGER Shanghai 🇨🇳 – 2° Turno, cemento

Court 3 – ore 09:00
Yi Zhou CHN vs Renta Tokuda JPN
ATP Shanghai
Yi Zhou
6
6
Renta Tokuda
1
2
Vincitore: Zhou
Fajing Sun CHN vs Omar Jasika AUS

ATP Shanghai
Fajing Sun
0
0
Omar Jasika
0
0
Jie Cui CHN / Rigele Te CHN vs Siddhant Banthia IND / Ramkumar Ramanathan IND

Court 4 – ore 09:00
Tsung-Hao Huang TPE vs Bernard Tomic AUS

ATP Shanghai
Tsung-Hao Huang
0
3
1
Bernard Tomic [4]
0
6
4
Daniel Evans GBR vs Filip Peliwo POL

Kaito Uesugi JPN / Seita Watanabe JPN vs Kokoro Isomura JPN / Yuta Shimizu JPN

Court 7 – ore 09:00
Giulio Zeppieri ITA vs Petr Bar Biryukov RUS

ATP Shanghai
Giulio Zeppieri
6
6
Petr Bar Biryukov
4
1
Vincitore: Zeppieri
Ilia Simakin RUS vs Yasutaka Uchiyama JPN

ATP Shanghai
Ilia Simakin
0
0
Yasutaka Uchiyama
0
0
Yosuke Watanuki JPN / Takeru Yuzuki JPN vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND

Court 5 – ore 09:00
Kasidit Samrej THA vs Yu Hsiou Hsu TPE

ATP Shanghai
Kasidit Samrej
0
5
0
Yu Hsiou Hsu [7]
0
7
0
Oliver Crawford GBR vs Rio Noguchi JPN

Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Jason Jung TPE / Reese Stalder USA

CHALLENGER Tulln 🇦🇹 – 2° turno, terra battuta

Centre Court – ore 11:00
Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Diego Dedura GER
Neil Oberleitner AUT / Joel Schwaerzler AUT vs Mats Hermans NED / Tiago Pereira POR (Non prima 14:00)

Kai Wehnelt GER vs Francesco Maestrelli ITA

Court 1 – ore 11:00
Rudolf Molleker GER vs Oleg Prihodko UKR

Marko Topo GER vs Andrew Paulson CZE

Victor Cornea ROU / Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Sandro Kopp AUT / Lukas Neumayer AUT

Court 2 – ore 13:00
Mili Poljicak CRO / Nino Serdarusic CRO vs Oleg Prihodko UKR / Vitaliy Sachko UKR
Luka Mikrut CRO / Marko Topo GER vs Zdenek Kolar CZE / Denys Molchanov UKR

