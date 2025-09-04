Challenger Genova, Siviglia, Tulln, Shanghai, Cassis e Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
CHALLENGER Genova 🇮🇹 – 2° Turno, terra battuta
Center Court – ore 13:30
Stefano Travaglia
vs Gianluca Cadenasso
Il match deve ancora iniziare
Carlo Alberto Caniato vs Federico Bondioli
Il match deve ancora iniziare
Enrico Dalla Valle vs Thiago Monteiro (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Luciano Darderi vs Dmitry Popko (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 13:30
Patrick Kaukovalta / Eero Vasa vs August Holmgren / Johannes Ingildsen
Il match deve ancora iniziare
Pierre-Hugues Herbert / Gregoire Jacq vs Franco Agamenone / Simone Agostini
Il match deve ancora iniziare
Gianluca Cadenasso / Lorenzo Carboni vs Andrea Pellegrino / Thiago Agustin Tirante
Il match deve ancora iniziare
Federico Bondioli / Stefano Travaglia vs Mick Veldheer / Szymon Walkow
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Cassis 🇫🇷 – 2° Turno, cemento
CENTRAL CABESTO – ore 10:00
Tom Paris
vs Mark Lajal
ATP Cassis
Tom Paris
0
0
Mark Lajal [2]
0
0
Jurij Rodionov vs Robin Bertrand (Non prima 12:00)
Il match deve ancora iniziare
Arthur Fery vs Titouan Droguet
Il match deve ancora iniziare
Erik Grevelius / Adam Heinonen vs Anthony Genov / Enzo Wallart
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 10:00
Eliakim Coulibaly vs Billy Harris
ATP Cassis
Eliakim Coulibaly•
30
0
Billy Harris [3]
15
1
Etienne Donnet vs Justin Engel (Non prima 12:00)
Il match deve ancora iniziare
Michael Mmoh vs Valentin Vacherot
Il match deve ancora iniziare
David Pichler / Jurij Rodionov vs Eliakim Coulibaly / Isaac Nortey
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 10:00
Daniil Glinka vs Hamish Stewart
ATP Cassis
Daniil Glinka•
0
0
Hamish Stewart
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Stewart
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Antoine Escoffier vs Mae Malige (Non prima 12:00)
Il match deve ancora iniziare
Hugo Car / Pierre Antoine Tailleu vs Arthur Reymond / Luca Sanchez
Il match deve ancora iniziare
Jeevan Nedunchezhiyan / Jakub Paul vs Michael Geerts / Thijmen Loof
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Istanbul 🇹🇷 – 2° turno, cemento
Center Court – ore 09:30
Stefanos Sakellaridis
vs Otto Virtanen
ATP Istanbul
Stefanos Sakellaridis
40
6
0
Otto Virtanen [2]•
A
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Virtanen
15-0
15-15
df
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Virtanen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Mert Naci Turker vs Calvin Hemery (Non prima 11:00)
Il match deve ancora iniziare
Guido Andreozzi / Daniil Golubev vs Benjamin Hassan / Andreas Mies (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Alex Hernandez / Rodrigo Pacheco Mendez
Il match deve ancora iniziare
Hilton Court – ore 09:30
Hugo Grenier vs Alastair Gray
ATP Istanbul
Hugo Grenier [7]•
40
2
Alastair Gray
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Grenier
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
A. Gray
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
H. Grenier
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Gray
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 1-2
A. Gray
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Norbert Gombos vs Luca Potenza (Non prima 11:00)
Il match deve ancora iniziare
Viktor Durasovic / Lukas Hellum-Lilleengen vs Stefanos Sakellaridis / Karan Singh (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Milos Karol / Daniel Masur vs Arda Azkara / Vadym Ursu
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Seville 🇪🇸 Quarti di Finale, terra battuta
Central – ore 13:00
Ignacio Buse
vs Carlos Taberner
Il match deve ancora iniziare
David Jorda Sanchis vs Daniel Merida (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Dusan Lajovic vs Pablo Carreno Busta (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Genaro Alberto Olivieri vs Vilius Gaubas
Il match deve ancora iniziare
Pista 3 – ore 13:00
Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro vs Alexander Merino / Christoph Negritu
Il match deve ancora iniziare
Pablo Llamas Ruiz / German Lopez Andujar vs Ivan Liutarevich / David Vega Hernandez (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Szymon Kielan / Filip Pieczonka vs Jonas Forejtek / Dominik Kellovsky
Il match deve ancora iniziare
Javier Barranco Cosano / Benjamin Winter Lopez vs Inigo Cervantes / Daniel Rincon
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Shanghai 🇨🇳 – 2° Turno, cemento
Court 3 – ore 09:00
Yi Zhou
vs Renta Tokuda
ATP Shanghai
Yi Zhou
6
6
Renta Tokuda
1
2
Vincitore: Zhou
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Tokuda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
R. Tokuda
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Y. Zhou
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
1-2 → 2-2
Y. Zhou
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-1 → 1-1
R. Tokuda
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Zhou
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
4-0 → 5-0
R. Tokuda
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Fajing Sun vs Omar Jasika
ATP Shanghai
Fajing Sun
0
0
Omar Jasika
0
0
Jie Cui / Rigele Te vs Siddhant Banthia / Ramkumar Ramanathan
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 09:00
Tsung-Hao Huang vs Bernard Tomic
ATP Shanghai
Tsung-Hao Huang•
0
3
1
Bernard Tomic [4]
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Tomic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
T. Huang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
T. Huang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Huang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
B. Tomic
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
B. Tomic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
T. Huang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Daniel Evans vs Filip Peliwo
Il match deve ancora iniziare
Kaito Uesugi / Seita Watanabe vs Kokoro Isomura / Yuta Shimizu
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – ore 09:00
Giulio Zeppieri vs Petr Bar Biryukov
ATP Shanghai
Giulio Zeppieri
6
6
Petr Bar Biryukov
4
1
Vincitore: Zeppieri
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 5-1
P. Bar Biryukov
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
1-0 → 1-1
G. Zeppieri
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 6-4
G. Zeppieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
P. Bar Biryukov
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
ace
A-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
Ilia Simakin vs Yasutaka Uchiyama
ATP Shanghai
Ilia Simakin
0
0
Yasutaka Uchiyama
0
0
Yosuke Watanuki / Takeru Yuzuki vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 09:00
Kasidit Samrej vs Yu Hsiou Hsu
ATP Shanghai
Kasidit Samrej
0
5
0
Yu Hsiou Hsu [7]•
0
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Samrej
0-15
df
0-30
0-40
df
15-40
5-6 → 5-7
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
K. Samrej
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Y. Hsiou Hsu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
3-3 → 3-4
K. Samrej
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Y. Hsiou Hsu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Y. Hsiou Hsu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Oliver Crawford vs Rio Noguchi
Il match deve ancora iniziare
Finn Reynolds / James Watt vs Jason Jung / Reese Stalder
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Tulln 🇦🇹 – 2° turno, terra battuta
Centre Court – ore 11:00
Santiago Rodriguez Taverna
vs Diego Dedura
Il match deve ancora iniziare
Neil Oberleitner / Joel Schwaerzler vs Mats Hermans / Tiago Pereira (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Kai Wehnelt vs Francesco Maestrelli
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Rudolf Molleker vs Oleg Prihodko
Il match deve ancora iniziare
Marko Topo vs Andrew Paulson
Il match deve ancora iniziare
Victor Cornea / Santiago Rodriguez Taverna vs Sandro Kopp / Lukas Neumayer
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 13:00
Mili Poljicak
/ Nino Serdarusic
vs Oleg Prihodko
/ Vitaliy Sachko
Il match deve ancora iniziare
Luka Mikrut / Marko Topo vs Zdenek Kolar / Denys Molchanov
Il match deve ancora iniziare
