US Open, Vondrousova si ritira: Sabalenka in semifinale senza giocare

Una notizia che nessuno avrebbe voluto dare, soprattutto alla vigilia di un quarto di finale di uno Slam. Marketa Vondrousova è stata costretta a ritirarsi dagli US Open 2025 poche ore prima della sua sfida contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, che accede così direttamente alle semifinali.

La decisione, confermata ufficialmente dall’organizzazione del torneo, ha obbligato anche a riorganizzare il programma serale sull’Arthur Ashe Stadium, privando il pubblico di uno degli incontri più attesi della giornata.

Per Sabalenka si tratta comunque di un risultato di enorme prestigio: la bielorussa centra la semifinale in 11 degli ultimi 12 Slam disputati, confermando una continuità impressionante. L’unica eccezione è stata al Roland Garros 2024, dove si fermò ai quarti.

La numero uno del mondo ha voluto rivolgere un pensiero a Vondrousova, spesso frenata dagli infortuni: “Mi dispiace molto per Marketa, dopo tutto quello che ha passato. Stava giocando un tennis incredibile e so quanto debba farle male questo stop. Spero si rimetta presto”.

Sabalenka attende ora la semifinale contro Jessica Pegula, in una sfida che deciderà la prima finalista del torneo newyorkese.