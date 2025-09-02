Djokovic salta la Coppa Davis: niente Turchia per il numero uno, Serbia a rischio retrocessione

È noto a tutti quanto Novak Djokovic tenga alla Coppa Davis, competizione che ha spesso indicato come una delle più sentite della sua carriera. Eppure, il suo cammino agli US Open 2025 gli impedirà di rispondere alla convocazione della Serbia nella delicata sfida contro la Turchia, in programma il 12 e 13 settembre, valida per la permanenza nel Gruppo Mondiale.

L’assenza del numero sette del mondo pesa come un macigno: una sconfitta della Serbia significherebbe infatti non poter più lottare per l’“Insalatiera” fino al 2027.

Senza Djokovic, la responsabilità di guidare il team ricadrà su Miomir Kecmanovic e Hamad Medjedovic, chiamati a trascinare la nazionale balcanica in una sfida che si preannuncia molto complessa.

Come sottolineato da Sportklub, sarà dunque un banco di prova importante per il resto della squadra serba, costretta a dimostrare di poter sopravvivere anche senza il suo leader indiscusso.