Djokovic salta la Coppa Davis: niente Turchia per il numero uno, Serbia a rischio retrocessione
È noto a tutti quanto Novak Djokovic tenga alla Coppa Davis, competizione che ha spesso indicato come una delle più sentite della sua carriera. Eppure, il suo cammino agli US Open 2025 gli impedirà di rispondere alla convocazione della Serbia nella delicata sfida contro la Turchia, in programma il 12 e 13 settembre, valida per la permanenza nel Gruppo Mondiale.
L’assenza del numero sette del mondo pesa come un macigno: una sconfitta della Serbia significherebbe infatti non poter più lottare per l’“Insalatiera” fino al 2027.
Senza Djokovic, la responsabilità di guidare il team ricadrà su Miomir Kecmanovic e Hamad Medjedovic, chiamati a trascinare la nazionale balcanica in una sfida che si preannuncia molto complessa.
Come sottolineato da Sportklub, sarà dunque un banco di prova importante per il resto della squadra serba, costretta a dimostrare di poter sopravvivere anche senza il suo leader indiscusso.
TAG: Coppa Davis, Coppa Davis 2025, Davis Cup, Davis Cup 2025, Novak Djokovic
6 commenti
Non penso proprio , i rincalzi di Nole vanno più che bene per la Turchia.
A proposito, sapete come sta Çelikbilek?
I rincalzi bastano e avanzano per battere la Turchia…a meno che Nole non smobiliti mezza Grecia per tifare contro la Serbia, visto i precedenti pesanti che ci sono stati con l’attuale presidente serbo…
comunque sono0 andato per curiosità a controllare la minch…..ehm….diciamo la quantomeno curiosa affermazione dell’autore dell’articolo, e mi viene la considerazione che la serbia non è messa per nulla bene per il futuro. djokovic a fine carriera , anche lajovic, djere anche lui oltre i trenta ed acciacchi vari ultimamente.
hanno kecmanovic e medjedovic ok, ma di giovani all’orizzonte ne hanno proprio pochini. ci sono tre o quattro under 20 appena dentro i 1000 e poco altro in giro. in totale hanno 13 tennisti dentro i primi 1000, e 5 li ho già elencati qui.
una sfida che si preannuncia molto complessa? kecmanovic e medjedovic contro gente che è fuori dai 200? basterebbe anche djere.
Ma dai! La Turchia non ha nessun giocatore nei primi 400 del ranking …
Rischio retrocessione contro la Turchia? Ma no, dai