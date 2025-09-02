CTB Emilbanca Gardens Cup: Vesely debutta a Bologna, completato il primo turno del singolare

Al Circolo Tennis Bologna si completa mercoledì il primo turno del tabellone di singolare della CTB Emilbanca Gardens Cup (torneo internazionale del circuito ITF) e, sui campi di viale Rino Cristiani, scocca l’ora di Jiry Vesely. L’ex 35 del ranking mondiale, vincitore della Coppa Davis 2013 con la Repubblica Ceca e 2 volte agli ottavi di Wimbledon, esordirà nel main draw sfidando un qualificato. Già certo, invece, l’avversario di Kirill Kivattsev: il russo, numero 1 del seeding, affronterà Andrea Meduri, mentre un altro match interessante è quello tra l’iraniano Kasra Rahmani, 18enne allenato da Riccardo Piatti, e il cremonese Lorenzo Bocchi.

L’ultimo turno delle qualificazioni è fatale a Francesco Rastelli: l’atleta di casa si arrende allo sloveno Aljaz Jeran con un duplice 6-2. Accede al tabellone principale il lombardo Giulio Perego, che piega 7-5, 6-3 Jacopo Borsoi; procede nella sua marcia Alessandro Coccioli, che dopo aver concesso 2 soli games al bolognese Sergio Badini si aggiudica con un agevole 6-0, 6-4 il match contro Edoardo Zanada. Due le partite terminate al super tie-break: Alberto Morolli, romagnolo tesserato per il CT Rovereto, vince in rimonta (6-7, 6-2, 10-4) con Gabriel Sardo, mentre il toscano Emanuele Mazzeschi batte 6-2, 6-7, 10-6 Leonardo Angeloni. Convincente la vittoria di Ainius Sabaliauskas: il mancino lituano, dopo aver vinto il primo parziale con un veloce 6-2, non si fa condizionare dall’interruzione per pioggia facendo suo anche il secondo col medesimo punteggio.

Iniziato anche il tabellone di doppio: fuori al primo turno i giovani Matteo Gribaldo e Raffaele Ciurnelli, che rappresenteranno l’Italia ai prossimi Europei Under 18. Ad imporsi sono i già citati Badini e Meduri col punteggio di 7-6, 0-6, 10-6.

I match si disputeranno durante tutto l’arco della giornata con ingresso libero: previsto un match serale a partire dalle 19 sul campo 1.