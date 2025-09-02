WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Montreux, Guadalajara e Changsha: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

02/09/2025 09:00 Nessun commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
WTA 125 Montreux 🇨🇭 – 1° Turno, terra battuta

Center Court – ore 11:00
Susan Bandecchi SUI vs Tamara Korpatsch GER
Il match deve ancora iniziare

Nuria Brancaccio ITA vs Darya Astakhova RUS

WTA Montreux 125
Nuria Brancaccio
30
1
Darya Astakhova
0
2
Mostra dettagli

Oleksandra Oliynykova UKR vs (2) Mayar Sherif EGY Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

(7) Simona Waltert SUI vs Valentina Ryser SUI

Il match deve ancora iniziare

(1) Jil Teichmann SUI vs Maja Chwalinska POL Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Dalila Spiteri ITA vs (8) Arantxa Rus NED
Il match deve ancora iniziare

Anouk Koevermans NED vs Carson Branstine CAN

WTA Montreux 125
Anouk Koevermans
A
2
1
Carson Branstine
40
6
2
Mostra dettagli

Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP vs Teodora Kostovic SRB Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Andrea Lazaro Garcia ESP vs Aliona Bolsova ESP

Il match deve ancora iniziare

Oksana Selekhmeteva RUS vs Caroline Werner GER

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 11:00
(5) Darja Semenistaja LAT vs Mona Barthel GER
Il match deve ancora iniziare

Sada Nahimana BDI vs (4) Anca Todoni ROU

Il match deve ancora iniziare

Lola Radivojevic SRB vs Tara Wuerth CRO Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 Guadalajara 🇲🇽 – 1° Turno, cemento

Grandstand – ore 19:00
Nicole Fossa Huergo ITA vs Natalia Sousa Salazar MEX
Il match deve ancora iniziare

(1) Kamilla Rakhimova RUS vs Victoria Jimenez Kasintseva AND

Il match deve ancora iniziare

Arianne Hartono NED vs (2) Alexandra Eala PHI

Il match deve ancora iniziare

Emiliana Arango COL / Panna Udvardy HUN vs Maria Kozyreva RUS / Iryna Shymanovich BLR

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 19:00
Lucrezia Stefanini ITA vs (3) Emiliana Arango COL

Il match deve ancora iniziare

(4) Francesca Jones GBR vs Victoria Rodriguez MEX Non prima 20:30

WTA Guadalajara 125
Francesca Jones [4]
15
5
Victoria Rodriguez
15
6
Mostra dettagli

Elena Pridankina RUS vs Marina Stakusic CAN

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 19:00
Anna Rogers USA vs Alana Smith USA
Il match deve ancora iniziare

Maddison Inglis AUS vs Varvara Lepchenko USA

Il match deve ancora iniziare

Nikola Bartunkova CZE / Natalia Sousa Salazar MEX vs (2) Katarzyna Piter POL / (2) Qianhui Tang CHN

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 Changsha 🇨🇳 – 1° Turno , terra battuta

Center Court – ore 03:30
Zhibek Kulambayeva KAZ vs (7) Sijia Wei CHN Non prima 07:30
WTA Changsha 125
Zhibek Kulambayeva
7
3
6
Sijia Wei [7]
5
6
3
Vincitore: Kulambayeva
Mostra dettagli

(5) Lanlana Tararudee THA vs Meiqi Guo CHN

WTA Changsha 125
Lanlana Tararudee [5]
40
6
0
Meiqi Guo
30
4
2
Mostra dettagli

Yufei Ren CHN vs Yidi Yang CHN Non prima 08:30

Il match deve ancora iniziare

(1) Maria Lourdes Carle ARG vs Xinxin Yao CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 03:30
Chloe Paquet FRA vs Daria Kudashova RUS Inizio 03:30

WTA Changsha 125
Chloe Paquet
0
6
6
0
Daria Kudashova
0
4
4
0
Vincitore: Paquet
Mostra dettagli

Wushuang Zheng CHN vs Xiaodi You CHN Non prima 07:30

WTA Changsha 125
Wushuang Zheng
0
0
3
0
Xiaodi You
0
6
6
0
Vincitore: You
Mostra dettagli

Anastasia Gasanova RUS vs (2) Joanna Garland TPE Non prima 08:30

WTA Changsha 125
Anastasia Gasanova
15
0
Joanna Garland [2]
15
0
Mostra dettagli



Court 3 – ore 03:30
Zarina Diyas KAZ vs Carol Zhao CAN Inizio 03:30

WTA Changsha 125
Zarina Diyas
0
5
Carol Zhao
0
5
Vincitore: Zhao
Mostra dettagli

Carole Monnet FRA vs (3) Veronika Erjavec SLO Non prima 07:30

WTA Changsha 125
Carole Monnet
0
3
2
0
Veronika Erjavec [3]
0
6
6
0
Vincitore: Erjavec
Mostra dettagli

(4) Eudice Chong HKG / (4) En-Shuo Liang TPE vs Alina Charaeva RUS / Raluka Serban CYP Non prima 08:30

WTA Changsha 125
Eudice Chong / En-Shuo Liang [4]
0
0
0
Alina Charaeva / Raluka Serban
0
6
1
Mostra dettagli

(1) I-Hsuan Cho TPE / (1) Yi-Tsen Cho TPE vs Peangtarn Plipuech THA / Wushuang Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 03:30
(6) Mai Hontama JPN vs Ekaterina Reyngold RUS Inizio 03:30
WTA Changsha 125
Mai Hontama [6]
0
1
1
0
Ekaterina Reyngold
0
6
6
0
Vincitore: Reyngold
Mostra dettagli

Hanna Chang USA vs Jessica Pieri ITA Non prima 07:30

WTA Changsha 125
Hanna Chang
0
6
3
0
Jessica Pieri
0
1
6
5
Mostra dettagli

Zongyu Li CHN / Han Shi CHN vs Zhibek Kulambayeva KAZ / Sohyun Park KOR Non prima 08:30

Il match deve ancora iniziare

