US Open 2025, Bublik su Sinner: “Sei troppo forte, io non sono scarso… che diavolo!”
La sconfitta netta contro Jannik Sinner agli US Open non ha tolto il sorriso e l’ironia ad Alexander Bublik. Il kazako, battuto con un eloquente 6-1 6-1 6-1, ha reagito con il suo stile inconfondibile, trasformando la delusione in un siparietto che ha fatto divertire anche lo stesso numero uno del mondo.
Pochi minuti dopo il match, Bublik ha pubblicato sui social una foto con il risultato, accompagnata da un semplice commento: “AI”. Un modo scherzoso per ribattezzare Sinner “Intelligenza Artificiale”, già più volte usato in passato per sottolineare l’impressionante livello di gioco dell’altoatesino.
Ma il momento più divertente è arrivato subito dopo il match, al saluto in rete: “Sei super forte, è una follia. Io non sono scarso… che diavolo!”, ha detto Bublik sorridendo a Sinner, che ha ricambiato con un sorriso timido, quasi imbarazzato, per poi incoraggiare l’avversario.
Nonostante la prestazione opaca, soprattutto al servizio, Bublik ha voluto rendere omaggio al campione azzurro, capace di togliergli qualsiasi arma in un match senza storia. Il gesto del kazako è stato accolto con grande simpatia dai tifosi, diventando subito virale sui social.
Un altro segnale del rispetto che Sinner si è guadagnato nel circuito: anche chi esce sconfitto non può fare a meno di ammirarne la continuità, la solidità e quel livello di gioco che, ormai, sembra davvero “da Intelligenza Artificiale”.
TAG: Alexander Bublik, Jannik Sinner, Us Open, Us open 2025
La dura legge dello sceriffo Jannik !!!
Non è scarso ma non ha il tipo di gioco necessario per impensierire Sinner. Ormai nel tennis moderno quando fai una variazione per rallentare il gioco, quelli forti si girano subito sul dritto e tirano una pallata che chiude subito il punto. La dura verità…
+@doc
Eh i problemi di Musetti agli altissimi livelli sono quelli (ad esempio se qua sul veloce avesse incontrato giocatori anche solo tipo i cechi tds, per lui sarebbero stati cavoli abbastanza amari: nel senso che magari con questa forma poteva anche vincere, ma avrebbe sprecato così tante energie da fargli poi praticamente finire il torneo…). Inoltre il suo peso di palla sul dritto (molto migliorato ma cmq anni luce più leggero dei “mostri” di questo colpo) e la sua incostanza al servizio (anch’esso molto migliorato ma non è certo un big server) non possono creare problemi sull’hard ad un Sinner in forma.
Inoltre di fisico resta molto-molto indietro rispetto a Sinner: al Roland, che la sua superficie preferita, lotta per due set ai ritmi di Alcaraz ed è costretto al ritiro perchè l’infortunio è dovuto al fatto che il suo fisico non può reggere una parita 3 su 5 a quei ritmi, mentre Sinner in finale, a ritmi ancora più alti quelli, nel quinto set addirittura va a recuperare un break al Alcaraz quando la partita sembrava già segnata…
Logico che se Sinner incappasse in una giornata mentalmente “storta”, un Lorenzo così in forma vincerebbe, ma le probabilità non sono alte: dovrebbe capitare una cosa così o una giornata strana (che ne so… tipo un vento ai 300 all’ora che scompiglia tutto) o una
situazione tipo quella di Dimitrov che si stava giovando della botta presa da Sinner…
Insomma: se Lorenzo per qualche strano caso vincesse, poi gli darei poche chance in semi contro un FAA (molte di più, almeno il 50%, se invece con una botta di “c**o” passasse in semi Deminaur) e praticamente nessuna in finale contro un CA in forma (mentre gli darei almeno un 30-40% se, ancora più di “c**o”, in finale trovasse l’amico Fritz, che magari se la farebbe anche sotto per la grande occassione…).
Ho cercato quanti sono riusciti a mandare due atleti nei quarti di ogni slam nell’era Open
Australia 1969
USA 1971, poi dal 1978 al 1984 ininterrottamente, poi dal 1992 al 1996 ininterrottamente
Spagna 2007
Spagna 2013
Italia 2025
Basta. Manco la Svezia quando aveva Edberg, Wilander, Jarryd, Svenson e altri.
Le “Spagne” degli anni 2000 ce l’hanno fatta con Moya, Ferrero, Nadal, Ferrer, Robredo (2007) e Nadal, Ferrer, Robredo, Almagro e Verdasco (2013). Se si prende l’età media di Sinner, Musetti, Cobolli e Sonego, siamo pure messi meglio di queste due annate Spagnole
Eppure c’é ancora chi si lamenta al primo Toronto così così o perché Musetti non vince i 250
Bublik era cotto dopo il match con Paul, tutta qui la cronaca.
Anche Uuimbledon ’24: sempre Sinner, e Musetti
sempre fantastico bublik, sia quando vince che quando perde, dottor Jekyll e mr Hyde, ieri sembrava l’ombra di quello di halle, ma anche jannik era molto più centrato e determinato. l’ho visto in crescita rispetto alla partita con shapo, il che fa ben sperare
E or dunque abbiamo il derby, fosse la finale si potrebbe gustare in tutta tranquillità, ma siamo ai quarti quindi tiferò jannik, ritengo abbia più possibilità di portarsi a casa il trofeo rispetto a un pur ottimo musetti
@ MarcoP (#4473628)
Aggiungendo che al rg sinner musetti in semi
Pregasi non gufare: Sinner è già abbastanza forte da sé.
Forza Lorenzo!
Italian-I è un conto, Italian-E un altro.
@ MarcoP (#4473628)
Mi scordai il Giovane Cuore Granata, e me ne vergogno tanto!
Bublik la mette sullo scherzo, un po’ per divincolarsi elegantemente dalla stesa e un po’ per carattere. Mi ha sempre dato l’impressione di essere già soddisfatto ampiamente di ciò che ha raggiunto nello sport e nella vita, al punto da lasciare al destino più che all’arbitrio la sorte dei suoi match. Agonisticamente parlando, l’antitesi di Sinner. Caratterialmente parlando, l’antitesi di Medvedev. Lo vedo bene come mental coach per il russo e il greco…
io invece credo che sia piu una questione mentale….sinner sa esattamente quante energie mentali utilizzare ad ogni match…ieri sera oltre che passare il turno doveva anche “vendicarsi” di Bublik…..e credo che anche con Musetti avra’ lo stesso atteggiamento: il nr1 è lui, ancor di piu lo è in Italia.
Credo che recentemente ci siano stati altri QdF con due bandiere italiane a far bella mostra di sé nei tabelloni elettronici, sempre col Sud Tirolese di mezzo: in Australia 2022 a far compagnia a Berrettini, quest’anno a al RG con Musetti ed a Uuimbledon con Cobolli; altri non credo.
Ma una sull’altra nello stesso incontro due bandierine italiane no.
Per chi ha seguito tutti gli Slam giocati da Sinner, almeno nel 2024 e 2025, avrà notato che Jannik fa molta più fatica nei primi turni e a volte agli ottavi. Non sono nello staff di Sinner, ma secondo me dipende dal tipo di preparazione soprattutto atletica che fa prima del torneo. La partita con Shapovalov si spiega perché Jannik non era brillante fisicamente, ancora “imballato” dalla preparazione che immagino sia stata molto intensa. Probabilmente, visto l’impegno con Bublik, che sulla carta si preannunciava tosto, ha cominciato lo scarico e infatti era molto più brillante. Adesso mi aspetto un’ulteriore escalation dal punto di vista tecnico e fisico per attivare al top in finale dove lo aspetta Alcaraz (o molto meno probabilmente Nole o ancora meno probabilmente Fritz, mentre non do nessuna chance a Lehecka).
Non ci sarà storia. Jannik colpisce troppo anticipato per le aperture ampie di Musetti. Qualche game in più di Bublik però potrà portarlo a casa.
Quest’anno:
AUS: Sinner, Sonego
RG: Sinner, Musetti
Wim: Sinner, Cobolli
US: Sinner, Musetti
@ Giuliano da Viareggio (#4473616)
Non lo è. Il record resta imbattibile ed è Vinci Pennetta in Finale a NY nel 2015
E -già so che dissentirà- un articolo sui due doppi italiani, ieri con opposti risultati ma ambe…quattro da applausi, anche sarebbe d’uopo.
Bublik è molto simpatico e divertente, il nostro effettivamente è un alieno, ne ho sempre più la convinzione. 🙂
ATTENZIONE, IL MUSO STA GIOCANDO COME NON MAI IN CARRIERA, QUINDI OCCHIO ALLA SORPRESA…..
ehi raga, ma 2 azzurri ai quarti in uno slam mi sembra record, o no?
Sinner. ..l’uomo che usciva la gente (Cit. Capatonda)
Il risutato non mi ha sorpreso. Bublik ha una prima eccellente ma molto più leggibile di quella di Shapovalov, una seconda inesistente e risponde peggio. Inoltre, a meno che non faccia vincenti il palleggio lo soffre peggio di Shapovalov.
C’è poi anche da aggiungere una cosa sull’aspetto mentale, Shapovalov è incostante ma di rado lascia andare via le partite, mentre Bublik ha poca pazienza si è visto il solito Bublik quando era in difficoltà, la partita era già chiusa al primo break del secondo set, Shapovalov ha lottato fino alla fine, è stato molto più centrato e costante del solito.
Infine Jannik si è preparato per reggere 7 match e crescere nelle fasi finali, ha trovato un sedicesimo parecchio complesso, più di ciò che si aspettava ma quello visto contro Denis era solo un avvicinamento.
Alla fine Bublik veniva da una bella serie di vittorie ma per un top non ha vinto nulla.
qualcuno sa dirmi il nome del giudice di sedia che arbitrato musetti munar?? non riesco a trovarlo grazie
La cosa più impressionante è che negli ultimi 12 mesi (dicamo 9 ecludendo la squalifica) è l’unico oltre Alcaraz che sia riuscito a batterlo
Non credo. Se scende on campo questa versione di jannik , carlos si da malato
Jannik ha riportato il buon Bublik alla realtà. Non sono neanche sorpreso dalla prestazione, lui parla poco e, soprattutto, con fatti…come sempre.Se riuscirà a mettere la stessa pressione a Musetti sarà la solita storia.
Riconosco di non amare Bublik.Passa da prestazioni eccellenti alternate a match praticamente non giocati o messi sullo show.
Ieri sera in campo credo ci fosse pochissimo da fare, superiorità assoluta di Sinner che interpreta il tennis così come va fatto,con impegno, attenzione, concentrazione, rispetto dell’avversario dando il meglio di sé.
Bublik ha talento ma anche queste dichiarazioni fanno capire che è un professionista a modo suo,senza l’animus pugnandi che ,per me,sono il sale di un vero agonista.
Lui fa così, è come se fosse ad una mostra e disincantato lodasse i quadri esposti dimenticando che nello sport invece si cerca di fare il quadro migliore.E se altri fanno meglio al più ci si complimenta ma senza lodi sperticate come un tifoso: sei stato battuto, umiliato,ti dovrebbe in primis girare le scatole e poi dovresti metterti sotto.
Io tennisti così non li ricordo,neppure Edberg (un buono) tesseva le lodi di Becker.
Poi per carità, magari è il suo modo per sopravvivere alle pressioni e giustamente la gestisce così.
Bublik l’aveva capito già tanto tempo fa che cos’era Sinner, prima di tanti altri!
Nota a margine, Jannik molto meglio con il il completo blu Nike rispetto al rosso dei primi turni. Shapovalov oltre a perdere l’accesso agli ottavi gli ha ceduto anche i vestiti! 🙂
qui Bublik ci scherza, ma di fatto il 99% dei giocatori parte battuto in partenza.
e alla fine frasi come “intelligenza artificiale” oppure “non sono una macchina” detto quasi per giustificarsi non credo rendano tanto felice Sinner il quale giustamente dice di non poter controllare quello che succede dall’altra parte della rete.
Come dire, se sono tutti scarsi io cosa ci posso fare??
Chiamate Roma 6/1 6/1.
Va bene Sinner,ma facciamolo un articolo sul tabellone femminile,cara redazione, siamo ormai al rettilineo finale, capisco che Raducanu non c’è più,ma ci sono grandi interpreti ritrovate in questo us.
E Diamine!promuoviamo un po’ il tennis,non solo il patriottismo.
Bublik era un po’ scarico e poco affamato, un 3 su 5 chiuso con soli 2 ace credo non gli sia capitato neanche all’asilo. Quest’anno ha dimostrato di saper vincere e di essere più centrato. Di Sinner si può dire che quando gioca così è inavvicinabile da chiunque, faccia cattivissima dal primo all’ultimo 15, un mostro, l’Alieno. Forse un chiunquo c’è, lo aspettiamo in finale.
Questo insegna a rispettare i valori in campo, sia Musetti ma soprattutto Sinner sono padroni del proprio destino, indipendentemente dall’ avversario che incontrano. Alcaraz è un discorso a parte
Forte.. del resto, situazione quasi imbarazzante a rete, ma Bublik ne è uscito alla grande
Bublik è un mondo a parte, purtroppo. Ne vorrei tanti come lui.