US Open 2025, Bublik su Sinner: “Sei troppo forte, io non sono scarso… che diavolo!”

La sconfitta netta contro Jannik Sinner agli US Open non ha tolto il sorriso e l’ironia ad Alexander Bublik. Il kazako, battuto con un eloquente 6-1 6-1 6-1, ha reagito con il suo stile inconfondibile, trasformando la delusione in un siparietto che ha fatto divertire anche lo stesso numero uno del mondo.

Pochi minuti dopo il match, Bublik ha pubblicato sui social una foto con il risultato, accompagnata da un semplice commento: “AI”. Un modo scherzoso per ribattezzare Sinner “Intelligenza Artificiale”, già più volte usato in passato per sottolineare l’impressionante livello di gioco dell’altoatesino.

Ma il momento più divertente è arrivato subito dopo il match, al saluto in rete: “Sei super forte, è una follia. Io non sono scarso… che diavolo!”, ha detto Bublik sorridendo a Sinner, che ha ricambiato con un sorriso timido, quasi imbarazzato, per poi incoraggiare l’avversario.

Nonostante la prestazione opaca, soprattutto al servizio, Bublik ha voluto rendere omaggio al campione azzurro, capace di togliergli qualsiasi arma in un match senza storia. Il gesto del kazako è stato accolto con grande simpatia dai tifosi, diventando subito virale sui social.

Un altro segnale del rispetto che Sinner si è guadagnato nel circuito: anche chi esce sconfitto non può fare a meno di ammirarne la continuità, la solidità e quel livello di gioco che, ormai, sembra davvero “da Intelligenza Artificiale”.