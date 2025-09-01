Tartarini: “Musetti quando gioca bene può vincere su ogni superficie. Gli chiedo sempre di girarsi sul diritto per spingere e comandare”

Giocare bene i grandissimi eventi è segnale di classe e qualità. Lorenzo Musetti ha cancellato una “brutta” estate seguente all’infortunio muscolare rimediato nella semifinale di Roland Garros con un ottimo US Open, in netto crescendo di condizione mentale e tennistica. Il toscano si era presentato in America a corto di match, condizione e fiducia, e i risultati infatti non sono arrivati. A New York per fortuna il nostro top 10 ha fatto “click”: ha ritrovato buone sensazioni sulla palla e da lì è ripartito. Un feeling fondamentale a fargli ritrovare scioltezza nel gioco e nelle scelte, tanto da vincere tre ottime partite e portarlo oggi a giocarsi l’accesso ai quarti di finale del quarto Slam stagionale contro Munar, avversario scomodo perché tostissimo nella lotta, uno che non ti regala mai niente e fa sentire in campo la sua presenza. Servirà un Musetti libero di testa e di braccio, pronto a far valere la sua maggior classe e varietà di colpi. Coach Simone Tartarini ha parlato ai microfoni di SuperTennis, analizzando il momento del suo assistito e confermando quali siano i settori di gioco dove più è migliorato e dove ancora c’è lavoro da fare per sostenere al massimo la prestazione. Attitudine, ma non solo: servizio, privilegiare la spinta col diritto e scelte in risposta le chiavi per il coach spezzino. Queste le parole di Tartarini nell’intervista.

“Quando Musetti gioca bene, gioca bene da tutte le parti” afferma Tartarini, “ha dimostrato di giocare molto male anche sulla terra quando non gli funzionano le sue cose, e molto bene in ogni condizione quando gioca bene. Lo ha fatto anche sull’erba e pure sul sintetico come a Vienna e Chengdu. Lorenzo sa giocare su tutti i campi, ovviamente la sua superficie preferita è la terra rossa ma questo non toglie che possa fare grandi risultati anche sul veloce”.

“Non veniva da un bel periodo perché dopo l’infortunio a Parigi – in semifinale, ndr – non è stato nemmeno fortunato… a Wimbledon ha sofferto una dissenteria e non è riuscito a giocare come poteva… Siamo arrivati in America con poche partite e qua le sconfitte sono state tutte similari, con il comune denominatore dell’atteggiamento. Era troppo nervoso, sembrava un po’ il ‘vecchio” Musetti e questo non gli ha permesso di giocare al suo meglio. Qua a US Open ha ritrovato migliori sensazioni, sente bene la palla e si sente bene fisicamente, e anche a livello di attitudine è migliorato tanto, come dimostra l’aver rimontato Perricard. Cobolli non stava bene, ma Lorenzo ha fatto una gran partita, tanto che anche papà Stefano ci ha detto che sarebbe stata comunque molto dura per Flavio contro un Musetti così”.

Il miglioramento al servizio di Musetti è tangibile e lo sostiene in momenti delicati del match. Tartarini racconta che proprio negli ultimi giorni si è ancora ritoccato qualcosa: “Abbiamo fatto un piccolo accorgimento tra Cincinnati e New York. La fortuna è che Lorenzo si mette sempre in discussione e prova novità. A Cincinnati aveva un appoggio coi piedi differente al servizio e qua abbiamo cambiato. Si trova meglio ad appoggiare con l’equilibrio su entrambi i piedi, mentre a Cincinnati il peso era un po’ sbilanciato dietro. Non si era trovato bene prima, ora va meglio. Anche su terra battuta, nei momenti difficili, il servizio lo aiutato molto spesso mentre prima era un po’ uno dei suoi punti deboli, pochi punti diretti. Ora invece fa più diretti e ha percentuali molto alte, anche intorno all’80% dei punti vinti con la prima palla in gioco”.

Per coach Tartarini il diritto deve essere il colpo con cui fare più punti: “Gli chiedo sempre di girarsi sul diritto per spingere e comandare. Lo sta facendo e vorrei che lo facesse sempre di più. Lui ha grandissima fiducia col rovescio quindi a volte eccede con qualche colpo di troppo… Il suo rovescio lungo linea è bellissimo, ma preferirei che andasse più spesso col diritto. Chiaro che quando fa il punto col rovescio se lo ricordano tutti perché è un colpo super, ma il vero lavoro lo fa col diritto, quando spinge facendo girare tanto la palla e mandando fuori l’avversario. Semmai deve imparare ad anticipare di più questa azione, ancora manca in questo aspetto. È migliorato, ma può ancora crescere”.

Tartarini è estremamente soddisfatto di come ha gestito i colpi e la tattica nell’incontro vinto contro Cobolli: “Ha servito bene, ha risposto in modo solido e ha tenuto in mano il controllo del gioco. Quando ha visto che Flavio non stava bene si è distratto e quindi si è bloccato, e ha perso il game di servizio. Quando è finita la partita è voluto tornare in campo per fare venti minuti fatti bene alla battuta per sciogliersi e ritrovare fluidità e il timing giusto. Ha fatto questa richiesta e siamo stati contenti che l’abbia fatto”.

Munar, un avversario scomodo per Musetti, durissimo lottatore. “Abbiamo perso a Hong Kong, quindi è tempo per riprendersi” scherza Tartatini. “Gioca molto il diritto a sventaglio, ma anche col rovescio è migliorato. Prima era solo da terra, invece ora è forte anche sul veloce. È un giocatore da prendere con le molle”.

La risposta al servizio: spesso cambia posizione tra più avanti e dietro: “Stiamo lavorando tanto su quest’aspetto, su quando aggredire e quando invece stare un po’ più dietro. In campo la scelta resta sua e per esempio a Cincinnati e Toronto non ha funzionato, ha fatto scelte sbagliate per il nervosismo. Invece qua a US Open fa molto meglio. Deve sentire il momento in campo ma soprattutto da sinistra riuscire a tirar forte col rovescio e anche da destra prendersi qualche rischio col diritto sarà molto importante. A volte sceglie di stare vicino in risposta ma più per non giocare lo scambio invece che per pura scelta tattica, su questo c’è ancora da lavorare” chiude l’allenatore.

Marco Mazzoni