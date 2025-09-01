US Open, Djokovic si lascia sfuggire l’orario del match con Fritz: “Forse giocheremo di notte… o forse no”

In vista del suo quarto di finale agli US Open 2025 contro Taylor Fritz, Novak Djokovic ha analizzato in conferenza stampa i punti chiave del match. Ma nelle sue parole è emerso anche un curioso lapsus che ha attirato l’attenzione dei giornalisti.

Il serbo, parlando delle differenze rispetto alla loro ultima sfida a New York, ha infatti lasciato intendere l’orario in cui si disputerà il quarto di finale: “Taylor e io abbiamo giocato qui qualche anno fa ed è stata dura, ma allora si trattava di una partita diurna. Questa volta sarà un match notturno, con condizioni completamente diverse… o almeno questo è quello che ho sentito, magari no (ride)”.

Subito dopo Djokovic ha provato a correggere il tiro, quasi come se si fosse reso conto di aver detto troppo. Non è infatti ancora ufficiale se il match sarà inserito nel programma della sessione serale dell’Arthur Ashe Stadium, tradizionalmente riservata alle sfide di maggior richiamo.

Al di là della battuta, il 24 volte campione Slam ha ribadito di sentirsi pronto: “A me piacerebbe giocare di notte, sarebbe fantastico, ho già disputato in serata le ultime partite. In ogni caso so cosa devo fare e come eseguire il mio piano di gioco, anche se in campo ci sono sempre variabili che possono condizionare”.

Djokovic e Fritz si affronteranno martedì per un posto in semifinale. Il bilancio nei precedenti è nettamente a favore del serbo: 10-0.