ITF Bistrita e Verbier: I Main Draw
ITF BISTRITA(Rou 50k terra)
[1] Francisca Jorge vs Tena Lukas
Kamilla Bartone vs Bianca Elena Barbulescu
Mia Ristic vs Alessandra Mazzola
Yelyzaveta Kotliar vs [8] Leonie Kung
[4] Haruka Kaji vs Yu-Yun Li
Oana Georgeta Simion vs Eva Maria Ionescu
Andreea Prisacariu vs Ilinca Dalina Amariei
Zhibek Kulambayeva vs [6] Matilde Jorge
[7] Amarissa Kiara Toth vs Daria Lodikova
Selena Janicijevic vs Ekaterina Kazionova
Maria Sara Popa vs Briana Szabo
Noma Noha akugue vs [3] Miriam Bianca Bulgaru
[5] Tyra Caterina Grant vs Xinxin Yao
Sapfo Sakellaridi vs Ikumi Yamazaki
Ylena In-albon vs Anamaria Federica Oana
Elena Ruxandra Bertea vs [2] Angela Fita boluda
ITF VERBIER(Sui 35k terra)
[1] Nastasja Schunk vs Fiona Ganz
Maddalena Giordano vs Anastasia Bertacchi
Noemi Basiletti vs Brandy Walker
Rositsa Dencheva vs [8] Sofia Shapatava
[4] Tina Nadine Smith vs Ruth Roura llaverias
Berta Passola vs Gergana Topalova
Federica Sacco vs Diana Marcinkevica
Carolina Kuhl vs [7] Tiphanie Lemaitre
[6] Dalila Spiteri vs Mary Lewis
Melisa Ercan vs Monika Stankiewicz
Stefaniya Pushkar vs Polina Kaibekova
Verena Meliss vs [3] Dalila Jakupovic
[5] Cristina Diaz adrover vs Zuzanna Pawlikowska
Anina Lanz vs Elsa Bonelli
Alina Granwehr vs Marie Vogt
Vaishnavi Adkar vs [2] Amarni Banks
TAG: Tornei ITF
1 commento
JORGE
GRANT
KAJI
TOTH
KUNG
JORGE
AKUGUE
FITA
—
JAKUPOVIC
SCHUNK
SMITH
DIAZ
SHAPATAVA
TOPALOVA
SPITERI
BANKS