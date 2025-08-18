Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Bistrita e Verbier: I Main Draw

18/08/2025 20:17 1 commento
Verena Meliss - Foto Marco Lori
Verena Meliss - Foto Marco Lori

ITF BISTRITA(Rou 50k terra)
[1] Francisca Jorge POR vs Tena Lukas CRO
Kamilla Bartone LAT vs Bianca Elena Barbulescu ROU
Mia Ristic SRB vs Alessandra Mazzola ITA
Yelyzaveta Kotliar UKR vs [8] Leonie Kung SUI

[4] Haruka Kaji JPN vs Yu-Yun Li TPE
Oana Georgeta Simion ROU vs Eva Maria Ionescu ROU
Andreea Prisacariu ROU vs Ilinca Dalina Amariei ROU
Zhibek Kulambayeva KAZ vs [6] Matilde Jorge POR

[7] Amarissa Kiara Toth HUN vs Daria Lodikova RUS
Selena Janicijevic FRA vs Ekaterina Kazionova RUS
Maria Sara Popa ROU vs Briana Szabo ROU
Noma Noha akugue GER vs [3] Miriam Bianca Bulgaru ROU

[5] Tyra Caterina Grant ITA vs Xinxin Yao CHN
Sapfo Sakellaridi GRE vs Ikumi Yamazaki JPN
Ylena In-albon SUI vs Anamaria Federica Oana ROU
Elena Ruxandra Bertea ROU vs [2] Angela Fita boluda ESP

ITF VERBIER(Sui 35k terra)
[1] Nastasja Schunk GER vs Fiona Ganz SUI
Maddalena Giordano ITA vs Anastasia Bertacchi ITA
Noemi Basiletti ITA vs Brandy Walker USA
Rositsa Dencheva BUL vs [8] Sofia Shapatava GEO

[4] Tina Nadine Smith AUS vs Ruth Roura llaverias ESP
Berta Passola ESP vs Gergana Topalova BUL
Federica Sacco ITA vs Diana Marcinkevica LAT
Carolina Kuhl GER vs [7] Tiphanie Lemaitre FRA

[6] Dalila Spiteri ITA vs Mary Lewis USA
Melisa Ercan AUS vs Monika Stankiewicz POL
Stefaniya Pushkar SUI vs Polina Kaibekova RUS
Verena Meliss ITA vs [3] Dalila Jakupovic SLO

[5] Cristina Diaz adrover ESP vs Zuzanna Pawlikowska POL
Anina Lanz SUI vs Elsa Bonelli SUI
Alina Granwehr SUI vs Marie Vogt GER
Vaishnavi Adkar IND vs [2] Amarni Banks GBR

TAG:

1 commento

l Occhio di Sauron 18-08-2025 21:28

JORGE

GRANT

KAJI
TOTH

KUNG
JORGE
AKUGUE
FITA

JAKUPOVIC

SCHUNK

SMITH
DIAZ

SHAPATAVA
TOPALOVA
SPITERI
BANKS

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!