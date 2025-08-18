L’incredibile statistica di Swiatek a livello WTA 1000

Se Jasmine Paolini vuole battere Iga Swiatek nell’attesissima finale del WTA 1000 di Cincinnati dovrà non solo mettere in campo il meglio del suo repertorio ma vincere il primo set. Infatti c’è un rilievo statistico della forte tennista polacca davvero impressionante: a livello di tornei di categoria WTA 1000, Iga vanta un record di 103 partite vinte e 0 perse quando si è aggiudicata il primo set. È un dato riportato dalla tv statunitense, produttrice del torneo di Cincinnati, che riportiamo vista la sua portata a dir poco sensazionale.

crazy pic.twitter.com/ccsNsARztR — Swiateking | Iga Wimbledon Champion (@tennis_15love) August 17, 2025

Swiatek nel 2025 è partita così così, con alcune sconfitte a sorpresa e soprattutto una primavera su terra battuta non così entusiasmante come ci aveva abituato nelle scorse stagioni, ma rifacendosi con gli interessi grazie alla grande vittoria a Wimbledon, in quello che è diventato il suo sesto titolo Slam (4 a Parigi, 1 a US Open e quindi Wimbledon lo scorso luglio). Dopo la vittoria londinese, Iga è tornata in campo a Montreal, sorpresa negli ottavi dalla danese Tauson. Ora la corsa a Cincinnati, dove si è fatta largo nel tabellone con il suo tennis rapido ed efficace.

Paolini ha ritrovato smalto fisico e slancio tecnico a Cincinnati, staccando la sua prima finale nel torneo dell’Ohio. Davanti a lei una grande impresa in tutti sensi, visto che in carriera ha perso tutte le 5 sfide giocate contro Swiatek, incluse le due partite giocate sui campi cemento. A US Open 2022 Iga lasciò a Jasmine solo tre game; molto più combattuto invece l’incontro nella BJK Cup, dove Paolini vinse il primo set per 6-3 per poi essere rimontata e battuta dalla rivale con un duplice 6-4.

Mario Cecchi