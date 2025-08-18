Jasmine Paolini, sorriso e storia: finale a Cincinnati come Serena Williams

Jasmine Paolini sembrava essersi leggermente defilata dal radar nelle ultime settimane, ma la tennista italiana ha confermato ancora una volta la sua capacità di sorprendere e di imporsi nei momenti che contano. Con il suo solito sorriso e la determinazione che la contraddistinguono, la 29enne toscana si è guadagnata l’accesso alla finale del WTA 1000 di Cincinnati, dove sfiderà Iga Swiatek per il titolo.

Dopo l’esplosione del 2024, Paolini non ha smesso di brillare. Quest’anno aveva già firmato l’impresa più grande della carriera conquistando il WTA 1000 di Roma davanti al pubblico di casa, ma a Cincinnati ha raggiunto un traguardo dal sapore storico: è diventata infatti la giocatrice più “anziana” a centrare due finali in tornei WTA 1000 su superfici diverse nella stessa stagione dai tempi di Serena Williams nel 2016.

Un parallelismo che dice molto non solo della crescita tecnica e mentale dell’azzurra, ma anche della sua capacità di adattarsi al cemento dopo il grande successo ottenuto sulla terra battuta romana. La sfida con Swiatek, attuale numero tre del mondo e dominatrice assoluta delle ultime settimane dopo la vittoria a Wimbledon, sarà durissima, ma Paolini arriva a questo appuntamento senza nulla da perdere.

Stanotte, al “Lindner Family Tennis Center” di Cincinnati, Jasmine andrà alla caccia di un nuovo trofeo prestigioso. Qualunque sia l’esito della finale, il suo 2025 resta già importante: un anno da protagonista che la consacra ormai stabilmente nell’élite mondiale.





Marco Rossi