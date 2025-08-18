Cincinnati 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. In campo Jannik Sinner e poi Jasmine Paolini
18/08/2025 12:30 8 commenti
Combined Cincinnati – Finali – hard – 🌦️
P&G Center Court – ore 21:00
Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz
Il match deve ancora iniziare
Iga Swiatek vs Jasmine Paolini (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
TAG: Jannik Sinner, Jasmine Paolini, Masters 1000 Cincinnati, Masters 1000 Cincinnati 2025, WTA 1000 Cincinnati, WTA 1000 Cincinnati 2025
8 commenti
Ragazzi qualcuno ha un link funzionante per la partita? Please
La paura è quella che aprano la finestra… del cesso!
Pessimista
2-0 per Jannik
2-1 per Jasmine
Pare che Alcaraz abbia dichiarato “non vedo l’ora di giocare ancora con Sinner, voglio dare spettacolo in questa finale”. Pare che Jannik abbia dichiarato “con Carlos è sempre molto difficile, mi accontento di vincere”.
Forza Benzinaio
C’è una buona notizia che rimbalza dritta dritta da Viale Mazzini. Vista l’importanza dell’evento, si è deciso – in via eccezionale, per andare incontro ai tanti appassionati- di aprire delle finestre su Radio 1 durante il programma “Ascolta, si fa sera”.
Rai, di tutto di più.