Combined Cincinnati ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. In campo Jannik Sinner e poi Jasmine Paolini

18/08/2025 12:30 8 commenti
Jannik Sinner e Jasmine Paolini - Foto getty images
USA Combined Cincinnati – Finali – hard – 🌦️

P&G Center Court – ore 21:00
Jannik Sinner ITA vs Carlos Alcaraz ESP
Il match deve ancora iniziare

Iga Swiatek POL vs Jasmine Paolini ITA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

8 commenti

JOA20 (Guest) 18-08-2025 14:17

Scritto da W_il_Tennis
Ragazzi qualcuno ha un link funzionante per la partita? Please

Cerca SportPlus su Google

 8
W_il_Tennis (Guest) 18-08-2025 14:08

 7
no Sinner no Party (Guest) 18-08-2025 13:36

Scritto da Givaldo Barbosa
C’è una buona notizia che rimbalza dritta dritta da Viale Mazzini. Vista l’importanza dell’evento, si è deciso – in via eccezionale, per andare incontro ai tanti appassionati- di aprire delle finestre su Radio 1 durante il programma “Ascolta, si fa sera”.
Rai, di tutto di più.

La paura è quella che aprano la finestra… del cesso!

 6
sasuzzo 18-08-2025 13:10

Pessimista

 5
Sinner@Raducanu 18-08-2025 13:03

2-0 per Jannik
2-1 per Jasmine

 4
+1: Setrakian
-1: Taxi Driver, kicks
giumart (Guest) 18-08-2025 12:50

Pare che Alcaraz abbia dichiarato “non vedo l’ora di giocare ancora con Sinner, voglio dare spettacolo in questa finale”. Pare che Jannik abbia dichiarato “con Carlos è sempre molto difficile, mi accontento di vincere”.

 3
+1: il capitano, Setrakian
Vincenzo (Guest) 18-08-2025 12:39

Forza Benzinaio

 2
+1: il capitano
Givaldo Barbosa (Guest) 18-08-2025 12:38

C’è una buona notizia che rimbalza dritta dritta da Viale Mazzini. Vista l’importanza dell’evento, si è deciso – in via eccezionale, per andare incontro ai tanti appassionati- di aprire delle finestre su Radio 1 durante il programma “Ascolta, si fa sera”.
Rai, di tutto di più.

 1
+1: il capitano
14:14 -->