Us Open: Ecco il programma della prima giornata del doppio misto. Domani si giocheranno i primi due turni
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:00
N. Osaka / G. Monfils vs C. McNally / L. Musetti
I. Swiatek / C. Ruud vs M. Keys / F. Tiafoe
J. Pegula / J. Draper vs E. Raducanu / C. Alcaraz
O. Danilovic / N. Djokovic vs M. Andreeva / D. Medvedev
TBD vs TBD
TBD vs TBD
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
S. Errani / A. Vavassori vs E. Rybakina / T. Fritz
V. Williams / R. Opelka vs K. Muchova / A. Rublev
T. Townsend / B. Shelton vs A. Anisimova / H. Rune
K. Siniakova / J. Sinner vs B. Bencic / A. Zverev
TBD vs TBD
TBD vs TBD
TAG: Us Open, Us open 2025
Quindi Jasmine si è ritirata?
Antonio scusa ma sei serio? Stasera avrà a disposizione un volo privato che lo porterà a NY ( magari insieme a Carlitos cosi si faranno 4 selfie in aereo come già successo in Cina l’anno scorso). Domani avrà una bella gnocca a fianco ed una di fronte (non è Sasha ovviamente 🙂 ). Saranno contenti in fans che li hanno a portata di mano. Nel frattempo Jannik, che non dorme, tasta campo e palline come scrive giampi. E prende na paccata di soldi che non fanno di certo male. E tu che scrivi? Lasciamo stare dai. Inoltre Jannik non si lamenta nemmeno che si gioca troppo (troppo coerente ed intelligente il ragazzo!!). Ma di che stai a parlà??
E su, è poco più di un allenamento leggero..un modo per sperimentare campi e palline..
@ Antonio (#4462359)
Non puoi dire di no allo sponsor, che ti dà 15 milioni ogni
anno.
Musetti sul centrale e Sinner sull’Armstrong???
In tutto questo non mi è chiaro perchè farlo iniziare di martedì, visto che il torneo a Cincinnati finisce il lunedì… si poteva posticipare il tutto di un giorno facendo svolgere a competizione (quasi esibizione) mercoledì e giovedì, lasciando sempre due giorni di spazio prima dell’inizio ufficiale del torneo.
Saranno delle giornate di divertimento con i tifosi e basta, nessuno si impegnerà alla morte
Provando a placare le polemiche sulla formula scelta dagli organizzatori, vorrei ricordare che l’evento è stato inserito nella FAN-WEEK, nell’ottica di fare vedere i top-player ai tifosi con una spesa ragionevole.
Di sicuro in accordo con i vari sponsor.
Poi per gli atleti c’è la possibilità di competere più seriamente nelle discipline classiche (singolo e doppio) con un livello di premi mai raggiunto prima.
Per la serie: portate pazienza e fateci incassare… dopo vi ripagheremo con gli interessi!
Alla fine credo che sia un buon “affare” per tutti i giocatori, anche grazie al “sacrificio” dei migliori.
in che senso si giocheranno i primi due turni? faranno più match al giorno? come mortificare una nobile specialità! poi sinner che ci va a fare se fino a oggi è in Ohio? non si riesce a dire no al denaro?