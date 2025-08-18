Us Open 2025 - Doppio misto ATP, Copertina, WTA

Us Open: Ecco il programma della prima giornata del doppio misto. Domani si giocheranno i primi due turni

18/08/2025 10:12 9 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:00
N. Osaka JPN / G. Monfils FRA vs C. McNally USA / L. Musetti ITA
I. Swiatek POL / C. Ruud NOR vs M. Keys USA / F. Tiafoe USA
J. Pegula USA / J. Draper GBR vs E. Raducanu GBR / C. Alcaraz ESP
O. Danilovic SRB / N. Djokovic SRB vs M. Andreeva / D. Medvedev

TBD vs TBD

TBD vs TBD

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
S. Errani ITA / A. Vavassori ITA vs E. Rybakina KAZ / T. Fritz USA
V. Williams USA / R. Opelka USA vs K. Muchova CZE / A. Rublev
T. Townsend USA / B. Shelton USA vs A. Anisimova USA / H. Rune DEN
K. Siniakova CZE / J. Sinner ITA vs B. Bencic SUI / A. Zverev GER

TBD vs TBD

TBD vs TBD

9 commenti. Lasciane uno!

Ozzastru (Guest) 18-08-2025 11:58

Quindi Jasmine si è ritirata?

 9
king_scipion66 18-08-2025 11:43

Scritto da Giampi

Scritto da Antonio
in che senso si giocheranno i primi due turni? faranno più match al giorno? come mortificare una nobile specialità! poi sinner che ci va a fare se fino a oggi è in Ohio? non si riesce a dire no al denaro?

E su, è poco più di un allenamento leggero..un modo per sperimentare campi e palline..

Antonio scusa ma sei serio? Stasera avrà a disposizione un volo privato che lo porterà a NY ( magari insieme a Carlitos cosi si faranno 4 selfie in aereo come già successo in Cina l’anno scorso). Domani avrà una bella gnocca a fianco ed una di fronte (non è Sasha ovviamente 🙂 ). Saranno contenti in fans che li hanno a portata di mano. Nel frattempo Jannik, che non dorme, tasta campo e palline come scrive giampi. E prende na paccata di soldi che non fanno di certo male. E tu che scrivi? Lasciamo stare dai. Inoltre Jannik non si lamenta nemmeno che si gioca troppo (troppo coerente ed intelligente il ragazzo!!). Ma di che stai a parlà??

 8
+1: Bagel
Giampi (Guest) 18-08-2025 11:30

Scritto da Antonio
in che senso si giocheranno i primi due turni? faranno più match al giorno? come mortificare una nobile specialità! poi sinner che ci va a fare se fino a oggi è in Ohio? non si riesce a dire no al denaro?

E su, è poco più di un allenamento leggero..un modo per sperimentare campi e palline..

 7
omerjno 18-08-2025 11:15

@ Antonio (#4462359)
Non puoi dire di no allo sponsor, che ti dà 15 milioni ogni
anno.

 6
Tiger Woods (Guest) 18-08-2025 11:09

Musetti sul centrale e Sinner sull’Armstrong???

 5
Erca70 18-08-2025 11:02

In tutto questo non mi è chiaro perchè farlo iniziare di martedì, visto che il torneo a Cincinnati finisce il lunedì… si poteva posticipare il tutto di un giorno facendo svolgere a competizione (quasi esibizione) mercoledì e giovedì, lasciando sempre due giorni di spazio prima dell’inizio ufficiale del torneo.

 4
Silvy__89 (Guest) 18-08-2025 11:01

Saranno delle giornate di divertimento con i tifosi e basta, nessuno si impegnerà alla morte

 3
no Sinner no Party (Guest) 18-08-2025 10:47

Provando a placare le polemiche sulla formula scelta dagli organizzatori, vorrei ricordare che l’evento è stato inserito nella FAN-WEEK, nell’ottica di fare vedere i top-player ai tifosi con una spesa ragionevole.

Di sicuro in accordo con i vari sponsor.

Poi per gli atleti c’è la possibilità di competere più seriamente nelle discipline classiche (singolo e doppio) con un livello di premi mai raggiunto prima.

Per la serie: portate pazienza e fateci incassare… dopo vi ripagheremo con gli interessi!

Alla fine credo che sia un buon “affare” per tutti i giocatori, anche grazie al “sacrificio” dei migliori.

 2
+1: Bagel
Antonio (Guest) 18-08-2025 10:39

in che senso si giocheranno i primi due turni? faranno più match al giorno? come mortificare una nobile specialità! poi sinner che ci va a fare se fino a oggi è in Ohio? non si riesce a dire no al denaro?

 1
