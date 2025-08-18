Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Sofia 2, Augsburg e Hersonissos 4: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

18/08/2025 08:52 1 commento
Federico Bondioli nella foto
CHALLENGER Augsburg 🇩🇪 – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Centre Court – ore 10:30
Nikolai Barsukov GER vs Benito Sanchez Martinez GER
Il match deve ancora iniziare

Tadeas Paroulek CZE vs Maik Steiner GER

Il match deve ancora iniziare

Max Schoenhaus GER vs Jakub Nicod CZE

Il match deve ancora iniziare

Andrej Martin SVK vs Diego Dedura GER (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:30
Boris Arias BOL vs Matyas Cerny CZE

Il match deve ancora iniziare

Imanol Lopez Morillo ESP vs Nino Ehrenschneider GER

Il match deve ancora iniziare

Alexander Ritschard SUI vs Rudolf Molleker GER

Il match deve ancora iniziare

Mika Petkovic GER vs Hynek Barton CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 10:30
Maks Kasnikowski POL vs Buvaysar Gadamauri BEL

Il match deve ancora iniziare

Stefan Popovic SRB vs Matteo Covato ITA

Il match deve ancora iniziare

Inaki Montes-De La Torre ESP vs Patrick Zahraj GER

Il match deve ancora iniziare

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Raul Brancaccio ITA

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Hersonissos 4 🇬🇷 – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Center Court – ore 09:00
Filippo Moroni ITA vs Amit Vales ISR
ATP Hersonissos
Filippo Moroni [5]
30
4
1
Amit Vales [12]
30
6
2
Luca Potenza ITA vs Mitsuki Wei Kang Leong MAS

Il match deve ancora iniziare

Moez Echargui TUN vs Jay Dylan Friend JPN (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Vadym Ursu UKR vs Ioannis Xilas GRE

Il match deve ancora iniziare



Court 20 – ore 09:00
Harry Wendelken GBR vs Leo Raquillet FRA

ATP Hersonissos
Harry Wendelken [2]
0
6
0
Leo Raquillet [11]
0
2
0
Luca Castagnola ITA vs Massimo Giunta ITA

Il match deve ancora iniziare

Lucas Poullain FRA vs Matteo Martineau FRA (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Laurent Lokoli FRA vs Christian Langmo USA

Il match deve ancora iniziare



Court 21 – ore 09:00
Enzo Wallart FRA vs Hayato Matsuoka JPN

ATP Hersonissos
Enzo Wallart
15
6
0
Hayato Matsuoka [8]
30
3
0
Pietro Fellin ITA vs Orel Kimhi ISR

Il match deve ancora iniziare

Stuart Parker GBR vs Marek Gengel CZE (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Sofia 2 🇧🇬 – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Center Court – ore 09:00
Franco Roncadelli URU vs Jozef Kovalik SVK
ATP Sofia
Franco Roncadelli [2]
0
7
0
Jozef Kovalik
0
5
0
David Jorda Sanchis ESP vs Petr Nesterov BUL

Il match deve ancora iniziare

Ivan Gakhov RUS vs Alexander Vasilev BUL

Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski BUL vs Daniel Michalski POL

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 09:00
Svyatoslav Gulin RUS vs Dali Blanch USA

ATP Sofia
Svyatoslav Gulin [3]
3
1
Dali Blanch [11]
6
6
Vincitore: Blanch
Nino Serdarusic CRO vs Sergey Fomin UZB

Il match deve ancora iniziare

Filip Cristian Jianu ROU vs Matej Dodig CRO

Il match deve ancora iniziare

Aryan Shah IND vs Marat Sharipov RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 09:00
Alex Molcan SVK vs Filip Pieczonka POL

ATP Sofia
Alex Molcan [1]
30
6
5
Filip Pieczonka
15
3
0
Federico Bondioli ITA vs Franco Agamenone ITA

Il match deve ancora iniziare

Duje Ajdukovic CRO vs Joel Schwaerzler AUT

Il match deve ancora iniziare

Frederico Ferreira Silva POR vs Tiago Pereira POR

Il match deve ancora iniziare

1 commento

mattia saracino 18-08-2025 09:32

Forza debura.

 1
