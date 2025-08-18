Challenger Sofia 2, Augsburg e Hersonissos 4: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Federico Bondioli nella foto
CHALLENGER Augsburg 🇩🇪 – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Centre Court – ore 10:30
Nikolai Barsukov
vs Benito Sanchez Martinez
Il match deve ancora iniziare
Tadeas Paroulek vs Maik Steiner
Il match deve ancora iniziare
Max Schoenhaus vs Jakub Nicod
Il match deve ancora iniziare
Andrej Martin vs Diego Dedura (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:30
Boris Arias vs Matyas Cerny
Il match deve ancora iniziare
Imanol Lopez Morillo vs Nino Ehrenschneider
Il match deve ancora iniziare
Alexander Ritschard vs Rudolf Molleker
Il match deve ancora iniziare
Mika Petkovic vs Hynek Barton
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 10:30
Maks Kasnikowski vs Buvaysar Gadamauri
Il match deve ancora iniziare
Stefan Popovic vs Matteo Covato
Il match deve ancora iniziare
Inaki Montes-De La Torre vs Patrick Zahraj
Il match deve ancora iniziare
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Raul Brancaccio
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 4 🇬🇷 – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Center Court – ore 09:00
Filippo Moroni
vs Amit Vales
ATP Hersonissos
Filippo Moroni [5]•
30
4
1
Amit Vales [12]
30
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Moroni
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Moroni
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
4-5 → 4-6
A. Vales
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
2-4 → 3-4
F. Moroni
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
F. Moroni
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
1-2 → 2-2
A. Vales
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Vales
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Luca Potenza vs Mitsuki Wei Kang Leong
Il match deve ancora iniziare
Moez Echargui vs Jay Dylan Friend (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Vadym Ursu vs Ioannis Xilas
Il match deve ancora iniziare
Court 20 – ore 09:00
Harry Wendelken vs Leo Raquillet
ATP Hersonissos
Harry Wendelken [2]•
0
6
0
Leo Raquillet [11]
0
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Raquillet
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
5-2 → 6-2
H. Wendelken
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
H. Wendelken
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
L. Raquillet
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
L. Raquillet
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
H. Wendelken
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Luca Castagnola vs Massimo Giunta
Il match deve ancora iniziare
Lucas Poullain vs Matteo Martineau (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Laurent Lokoli vs Christian Langmo
Il match deve ancora iniziare
Court 21 – ore 09:00
Enzo Wallart vs Hayato Matsuoka
ATP Hersonissos
Enzo Wallart
15
6
0
Hayato Matsuoka [8]•
30
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Wallart
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
H. Matsuoka
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
H. Matsuoka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Pietro Fellin vs Orel Kimhi
Il match deve ancora iniziare
Stuart Parker vs Marek Gengel (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Sofia 2 🇧🇬 – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Center Court – ore 09:00
Franco Roncadelli
vs Jozef Kovalik
ATP Sofia
Franco Roncadelli [2]
0
7
0
Jozef Kovalik•
0
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Roncadelli
15-0
15-15
df
30-15
40-15
6-5 → 7-5
J. Kovalik
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
F. Roncadelli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
J. Kovalik
0-15
15-15
0-15
0-30
15-30
15-40
df
2-2 → 3-2
J. Kovalik
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
F. Roncadelli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
J. Kovalik
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
David Jorda Sanchis vs Petr Nesterov
Il match deve ancora iniziare
Ivan Gakhov vs Alexander Vasilev
Il match deve ancora iniziare
Alexander Donski vs Daniel Michalski
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 09:00
Svyatoslav Gulin vs Dali Blanch
ATP Sofia
Svyatoslav Gulin [3]
3
1
Dali Blanch [11]
6
6
Vincitore: Blanch
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Gulin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
D. Blanch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Gulin
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
D. Blanch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
3-4 → 3-5
D. Blanch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
S. Gulin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
D. Blanch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Nino Serdarusic vs Sergey Fomin
Il match deve ancora iniziare
Filip Cristian Jianu vs Matej Dodig
Il match deve ancora iniziare
Aryan Shah vs Marat Sharipov
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:00
Alex Molcan vs Filip Pieczonka
ATP Sofia
Alex Molcan [1]•
30
6
5
Filip Pieczonka
15
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Pieczonka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-0 → 5-0
F. Pieczonka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
2-0 → 3-0
F. Pieczonka
0-15
0-30
0-40
df
15-40
ace
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Molcan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
F. Pieczonka
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
F. Pieczonka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Molcan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Federico Bondioli vs Franco Agamenone
Il match deve ancora iniziare
Duje Ajdukovic vs Joel Schwaerzler
Il match deve ancora iniziare
Frederico Ferreira Silva vs Tiago Pereira
Il match deve ancora iniziare
