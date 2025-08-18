Paolini: “Contro Iga sarà difficilissimo, ma darò il massimo. A Cincinnati mi sento a casa” (Video)

Una grandissima Jasmine Paolini ha battuto Veronika Kudermetova per volare in finale al WTA Cincinnati 2025. La tennista italiana ha saputo superare la russa, anche se ha dovuto lottare più del previsto dopo un secondo set che sembrava ormai in pugno e che invece si è complicato all’improvviso. Alla fine il match si è deciso in tre set (6-3 6-7 6-3), confermando ancora una volta Paolini come esempio di perseveranza sul campo. Con questo risultato la numero 9 del mondo tornerà martedì al posto numero 8 del ranking WTA.

Il 2025 per Jasmine non è stato semplice, con alcuni cambi di allenatore che potevano destabilizzarla, ma il suo livello di gioco è rimasto sempre molto alto sia sulla terra battuta che sul cemento. Dopo il titolo conquistato al WTA di Roma, la toscana si è confermata tra le migliori al mondo anche negli Stati Uniti, dove ha trovato la forza di adattarsi alla precisione di Kudermetova e di restare sempre in partita anche nei momenti più difficili.

La svolta è arrivata nel secondo set. Dopo un primo parziale controllato con autorità, Paolini si era portata avanti 5-3 e tutto lasciava pensare a una chiusura rapida. Lei stessa lo ha raccontato al termine della partita: “Stavo giocando bene fino al 5-3 nel secondo set e lo stavo gestendo bene. Ero tranquilla, concentrata e persino rilassata. Poi ho iniziato a innervosirmi al pensiero di chiudere e di avere la possibilità di subire il primo break del match. Così ho perso il set al tie-break. Però mi sono detta che dovevo continuare a crederci e fare il meglio possibile. È quello che ho fatto e alla fine sono riuscita a vincere il terzo set”.

In finale l’azzurra troverà un’avversaria di altissimo livello come Iga Swiatek, una delle tenniste più dominanti della stagione. Paolini ha le idee chiare: “È sempre molto difficile giocare contro Iga. Difende benissimo e serve molto bene, ma darò il massimo e cercherò di esprimere il mio tennis migliore, quello che mi ha portato fino a qui. Mi piacciono molto le condizioni di Cincinnati e spero che sia una bella partita. Andremo in campo per lottare. Ringrazio tutti quelli che mi stanno sostenendo questa settimana, li sento davvero vicini”.

Per Jasmine Paolini sarà la terza finale in carriera in un WTA 1000 e, contro la numero uno del tabellone, andrà a caccia di un successo che avrebbe un peso enorme in vista dello US Open.





Marco Rossi