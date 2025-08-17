Us Open – Qualificazioni: Il programma completo di Lunedì 18 Agosto 2025. Sette gli azzurri subito in campo
Stadium 17 – Ore: 17:00 (Italiane)
F. Crawley vs L. Chirico
M. Trungelliti vs C. Eubanks
B. Pera vs E. Jones
Court 5 – Ore: 17:00
J. Burrage vs P. Tig
J. Trotter vs B. Harris
V. Gracheva vs M. Brengle
J. Duckworth vs F. Bagnis
L. Harris vs D. Evans
Court 4 – Ore: 17:00
A. Martin vs V. Durasovic
P. Hercog vs T. Andrianjafitrimo
N. Basilashvili vs G. Onclin
L. Fruhvirtova vs P. Martic
P. Martin Tiffon vs F. Sun
Court 6 – Ore: 17:00
T. Prozorova vs M. Trevisan
D. Stricker vs F. Cina
B. Palicova vs E. Pridankina
F. Maestrelli vs J. McCabe
L. Davis vs H. Inoue
Court 7 – Ore: 17:00
P. Llamas Ruiz vs Y. Hanfmann
K. Volynets vs S. Costoulas
J. Clarke vs J. Satterfield
C. Branstine vs X. Wang
F. Passaro vs Y. Hsu
Court 8 – Ore: 17:00
C. Martinez Cirez vs A. Rus
L. Klein vs F. Gomez
L. Pigossi vs T. Zidansek
A. Galarneau vs D. Prizmic
D. Snigur vs S. Waltert
Court 9 – Ore: 17:00
C. Rodesch vs C. Wong
J. Fett vs J. Garland
T. Daniel vs V. Sachko
J. Grabher vs D. Salkova
Court 10 – Ore: 17:00
D. Galfi vs A. Urhobo
M. Kukushkin vs A. Pellegrino
K. Day vs E. Shibahara
P. Maloney vs E. Ymer
Court 11 – Ore: 17:00
M. Gigante vs E. Butvilas
A. Honer vs W. Osuigwe
C. Chidekh vs J. Struff
K. Penickova vs M. Hontama
S. Gueymard Wayenburg vs R. Pacheco Mendez
Court 12 – Ore: 17:00
T. Valentova vs M. Barthel
C. Garin vs Y. Watanuki
M. Ekstrand vs A. Charaeva
G. Den Ouden vs D. Galan
K. Kawa vs C. Liu
Court 13 – Ore: 17:00
H. Grenier vs O. Jasika
A. Sharma vs L. Radivojevic
T. Wuerth vs A. Rodionova
M. Cassone vs T. Monteiro
S. Hunter vs M. Inglis
Court 14 – Ore: 17:00
S. Nahimana vs M. Leonard
J. Monday vs H. Mayot
P. Marcinko vs X. Gao
B. Gojo vs U. Blanchet
D. Popko vs T. Seyboth Wild
Court 15 – Ore: 17:00
C. Tabur vs M. Landaluce
A. Nguyen vs V. Jimenez Kasintseva
A. Cazaux vs M. Lajal
K. Dmitruk vs K. Juvan
Court 16 – Ore: 17:00
P. Ormaechea vs P. Udvardy
J. de Jong vs V. Gaubas
M. Huesler vs S. Napolitano
L. Tararudee vs R. Marino
Tutto al meglio dei 3 set qui, a Wimbledon ultimo turno al meglio dei 5, ma solo lì. Forza Cina!
ma le quali sono al meglio dei 3 o dei 5?
e in caso il turno decisivo?