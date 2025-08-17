Us Open 2025 - Qualificazioni Day 1 ATP, Copertina, WTA

Us Open – Qualificazioni: Il programma completo di Lunedì 18 Agosto 2025. Sette gli azzurri subito in campo

17/08/2025 21:48 2 commenti
Matteo Gigante nella foto - foto Getty Images
Matteo Gigante nella foto - foto Getty Images

Stadium 17 – Ore: 17:00 (Italiane)
F. Crawley USA vs L. Chirico USA
M. Trungelliti ARG vs C. Eubanks USA
B. Pera USA vs E. Jones AUS

Court 5 – Ore: 17:00
J. Burrage GBR vs P. Tig ROU
J. Trotter JPN vs B. Harris GBR
V. Gracheva FRA vs M. Brengle USA
J. Duckworth AUS vs F. Bagnis ARG
L. Harris RSA vs D. Evans GBR

Court 4 – Ore: 17:00
A. Martin USA vs V. Durasovic NOR
P. Hercog SLO vs T. Andrianjafitrimo FRA
N. Basilashvili GEO vs G. Onclin BEL
L. Fruhvirtova CZE vs P. Martic CRO
P. Martin Tiffon ESP vs F. Sun CHN

Court 6 – Ore: 17:00
T. Prozorova vs M. Trevisan ITA
D. Stricker SUI vs F. Cina ITA
B. Palicova CZE vs E. Pridankina
F. Maestrelli ITA vs J. McCabe AUS
L. Davis USA vs H. Inoue USA

Court 7 – Ore: 17:00
P. Llamas Ruiz ESP vs Y. Hanfmann GER
K. Volynets USA vs S. Costoulas BEL
J. Clarke GBR vs J. Satterfield USA
C. Branstine CAN vs X. Wang CHN
F. Passaro ITA vs Y. Hsu TPE

Court 8 – Ore: 17:00
C. Martinez Cirez ESP vs A. Rus NED
L. Klein SVK vs F. Gomez ARG
L. Pigossi BRA vs T. Zidansek SLO
A. Galarneau CAN vs D. Prizmic CRO
D. Snigur UKR vs S. Waltert SUI

Court 9 – Ore: 17:00
C. Rodesch LUX vs C. Wong HKG
J. Fett CRO vs J. Garland TPE
T. Daniel JPN vs V. Sachko UKR
J. Grabher AUT vs D. Salkova CZE

Court 10 – Ore: 17:00
D. Galfi HUN vs A. Urhobo USA
M. Kukushkin KAZ vs A. Pellegrino ITA
K. Day USA vs E. Shibahara JPN
P. Maloney USA vs E. Ymer SWE

Court 11 – Ore: 17:00
M. Gigante ITA vs E. Butvilas LTU
A. Honer USA vs W. Osuigwe USA
C. Chidekh FRA vs J. Struff GER
K. Penickova USA vs M. Hontama JPN
S. Gueymard Wayenburg FRA vs R. Pacheco Mendez MEX

Court 12 – Ore: 17:00
T. Valentova CZE vs M. Barthel GER
C. Garin CHI vs Y. Watanuki JPN
M. Ekstrand USA vs A. Charaeva
G. Den Ouden NED vs D. Galan COL
K. Kawa POL vs C. Liu USA

Court 13 – Ore: 17:00
H. Grenier FRA vs O. Jasika AUS
A. Sharma AUS vs L. Radivojevic SRB
T. Wuerth CRO vs A. Rodionova AUS
M. Cassone USA vs T. Monteiro BRA
S. Hunter AUS vs M. Inglis AUS

Court 14 – Ore: 17:00
S. Nahimana BDI vs M. Leonard FRA
J. Monday GBR vs H. Mayot FRA
P. Marcinko CRO vs X. Gao CHN
B. Gojo CRO vs U. Blanchet FRA
D. Popko KAZ vs T. Seyboth Wild BRA

Court 15 – Ore: 17:00
C. Tabur FRA vs M. Landaluce ESP
A. Nguyen USA vs V. Jimenez Kasintseva AND
A. Cazaux FRA vs M. Lajal EST
K. Dmitruk vs K. Juvan SLO

Court 16 – Ore: 17:00
P. Ormaechea ARG vs P. Udvardy HUN
J. de Jong NED vs V. Gaubas LTU
M. Huesler SUI vs S. Napolitano ITA
L. Tararudee THA vs R. Marino CAN

Milanner (Guest) 17-08-2025 23:23


ma le quali sono al meglio dei 3 o dei 5?
e in caso il turno decisivo?

Tutto al meglio dei 3 set qui, a Wimbledon ultimo turno al meglio dei 5, ma solo lì. Forza Cina!

guest (Guest) 17-08-2025 22:12

ma le quali sono al meglio dei 3 o dei 5?
e in caso il turno decisivo?

