Us Open 2025 - Qualificazioni ATP, Copertina

Us Open: Il Tabellone di Qualificazione maschile (con tutti gli spot). Sono otto gli azzurri al via

17/08/2025 20:26 1 commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007
USA Us Open – Tabellone Qualificazione – hard (con tutti gli spot)
(1) A. Cazaux FRA vs M. Lajal EST
J. Clarke GBR vs J. Satterfield USA
T. Daniel JPN vs V. Sachko UKR
C. Chidekh FRA vs (31) J. Struff GER

(2) J. de Jong NED vs V. Gaubas LTU
J. Monday GBR vs H. Mayot FRA
S. Rodriguez Taverna ARG vs M. Krueger USA
J. Choinski GBR vs (25) T. Atmane FRA

(3) C. Taberner ESP vs J. Kym SUI
M. Zheng USA vs Y. Uchiyama JPN
D. Lajovic SRB vs L. Van Assche FRA
Y. Wu CHN vs (17) J. Ficovich ARG

(4) J. Cerundolo ARG vs C. Hemery FRA
Y. Shimizu JPN vs S. Shimabukuro JPN
M. Damm USA vs S. Travaglia ITA
B. Hassan LBN vs (20) T. Barrios Vera CHI

(5) J. Duckworth AUS vs F. Bagnis ARG
F. Maestrelli ITA vs J. McCabe AUS
A. Bouquier FRA vs Z. Piros HUN
J. Kennedy USA vs (24) T. Tirante ARG

(6) N. Basilashvili GEO vs G. Onclin BEL
M. Huesler SUI vs S. Napolitano ITA
B. Zhukayev KAZ vs J. Pinnington Jones GBR
A. Holmgren DEN vs (22) Z. Svajda USA

(7) L. Draxl CAN vs K. Jacquet FRA
J. Kubler AUS vs G. Loffhagen GBR
M. Cassone USA vs T. Monteiro BRA
A. Galarneau CAN vs (19) D. Prizmic CRO

(8) D. Svrcina CZE vs D. Merida ESP
T. Droguet FRA vs A. Kachmazov RUS
P. Martin Tiffon ESP vs F. Sun CHN
L. Harris RSA vs (18) D. Evans GBR

(9) O. Virtanen FIN vs B. Willwerth USA
L. Pavlovic FRA vs L. Riedi SUI
A. Bolt AUS vs O. Crawford GBR
G. Johns USA vs (27) C. Smith USA

(10) F. Passaro ITA vs Y. Hsu TPE
S. Gueymard Wayenburg FRA vs R. Pacheco Mendez MEX
P. Kypson USA vs B. Tomic AUS
H. Rocha POR vs (23) P. Herbert FRA

(11) A. Blockx BEL vs J. Reis Da Silva BRA
A. Barrena ARG vs K. Coppejans BEL
T. Zink USA vs R. Sakamoto JPN
L. Neumayer AUT vs (29) I. Buse PER

(12) S. Mochizuki JPN vs J. Rodionov AUT
R. Burruchaga ARG vs J. Engel GER
P. Maloney USA vs E. Ymer SWE
G. Den Ouden NED vs (32) D. Galan COL

(13) C. Garin CHI vs Y. Watanuki JPN
M. Trungelliti ARG vs C. Eubanks USA
A. Martin USA vs V. Durasovic NOR
P. Llamas Ruiz ESP vs (21) Y. Hanfmann GER

(14) L. Klein SVK vs F. Gomez ARG
D. Stricker SUI vs F. Cina ITA
H. Grenier FRA vs O. Jasika AUS
C. Tabur FRA vs (30) M. Landaluce ESP

(15) J. Faria POR vs R. Noguchi JPN
G. Zeppieri ITA vs H. Habib LBN
B. Gojo CRO vs U. Blanchet FRA
D. Popko KAZ vs (26) T. Seyboth Wild BRA

(16) M. Gigante ITA vs E. Butvilas LTU
C. Rodesch LUX vs C. Wong HKG
J. Trotter JPN vs B. Harris GBR
M. Kukushkin KAZ vs (28) A. Pellegrino ITA

1 commento

renzopii 17-08-2025 20:43

É dura per tutti:
Per me il tabellone meno difficile ce l’ha Cinà.
Poi Gigante che potrebbe incontrare Pellegrino come testa di serie ma c’è il pericolo Wong.
Gli altri hanno poche possibilità.
Contentissimo di sbagliare, ma farei firma per due qualificati

