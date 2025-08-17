Us Open: Il Tabellone di Qualificazione maschile (con tutti gli spot). Sono otto gli azzurri al via
Us Open – Tabellone Qualificazione – hard (con tutti gli spot)
(1) A. Cazaux vs M. Lajal
J. Clarke vs J. Satterfield
T. Daniel vs V. Sachko
C. Chidekh vs (31) J. Struff
(2) J. de Jong vs V. Gaubas
J. Monday vs H. Mayot
S. Rodriguez Taverna vs M. Krueger
J. Choinski vs (25) T. Atmane
(3) C. Taberner vs J. Kym
M. Zheng vs Y. Uchiyama
D. Lajovic vs L. Van Assche
Y. Wu vs (17) J. Ficovich
(4) J. Cerundolo vs C. Hemery
Y. Shimizu vs S. Shimabukuro
M. Damm vs S. Travaglia
B. Hassan vs (20) T. Barrios Vera
(5) J. Duckworth vs F. Bagnis
F. Maestrelli vs J. McCabe
A. Bouquier vs Z. Piros
J. Kennedy vs (24) T. Tirante
(6) N. Basilashvili vs G. Onclin
M. Huesler vs S. Napolitano
B. Zhukayev vs J. Pinnington Jones
A. Holmgren vs (22) Z. Svajda
(7) L. Draxl vs K. Jacquet
J. Kubler vs G. Loffhagen
M. Cassone vs T. Monteiro
A. Galarneau vs (19) D. Prizmic
(8) D. Svrcina vs D. Merida
T. Droguet vs A. Kachmazov
P. Martin Tiffon vs F. Sun
L. Harris vs (18) D. Evans
(9) O. Virtanen vs B. Willwerth
L. Pavlovic vs L. Riedi
A. Bolt vs O. Crawford
G. Johns vs (27) C. Smith
(10) F. Passaro vs Y. Hsu
S. Gueymard Wayenburg vs R. Pacheco Mendez
P. Kypson vs B. Tomic
H. Rocha vs (23) P. Herbert
(11) A. Blockx vs J. Reis Da Silva
A. Barrena vs K. Coppejans
T. Zink vs R. Sakamoto
L. Neumayer vs (29) I. Buse
(12) S. Mochizuki vs J. Rodionov
R. Burruchaga vs J. Engel
P. Maloney vs E. Ymer
G. Den Ouden vs (32) D. Galan
(13) C. Garin vs Y. Watanuki
M. Trungelliti vs C. Eubanks
A. Martin vs V. Durasovic
P. Llamas Ruiz vs (21) Y. Hanfmann
(14) L. Klein vs F. Gomez
D. Stricker vs F. Cina
H. Grenier vs O. Jasika
C. Tabur vs (30) M. Landaluce
(15) J. Faria vs R. Noguchi
G. Zeppieri vs H. Habib
B. Gojo vs U. Blanchet
D. Popko vs (26) T. Seyboth Wild
(16) M. Gigante vs E. Butvilas
C. Rodesch vs C. Wong
J. Trotter vs B. Harris
M. Kukushkin vs (28) A. Pellegrino
1 commento
É dura per tutti:
Per me il tabellone meno difficile ce l’ha Cinà.
Poi Gigante che potrebbe incontrare Pellegrino come testa di serie ma c’è il pericolo Wong.
Gli altri hanno poche possibilità.
Contentissimo di sbagliare, ma farei firma per due qualificati