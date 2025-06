Tennis sulla neve: Fabio Fognini al nuovo evento tennistico di Ischgl

A dicembre 2025 l’Ischgl Trophy conquisterà il cuore degli appassionati di sport e lifestyle: questo torneo di tennis VIP Exhibition, che sarà ospitato presso il Tennis Center di Ischgl, è in programma per la prima volta dall’11 al 13 dicembre 2025. Si tratta di un breve torneo dal carattere competitivo, organizzato durante la pausa stagionale del circuito ATP, che mette in palio un montepremi di 100.000 euro, 1.200 posti a sedere per gli spettatori e una copertura televisiva in diretta e in streaming, e che vedrà la partecipazione di tennisti professionisti di oggi e di ieri, come Fabio Fognini, Tommy Haas, Mischa Zverev e Dominic Thiem. I campioni che scenderanno in campo all’Ischgl Trophy saranno sei in totale, divisi in due gruppi da tre giocatori ciascuno.

La località che ospiterà l’evento, Ischgl in Tirolo, coniuga lifestyle alpino, intrattenimento esclusivo e sfide sportive. Con l’Ischgl Trophy, quindi, un nuovo appuntamento imperdibile si aggiunge al calendario della cittadina tirolese, che già vanta un programma di eventi celebri come i concerti “Top of the Mountain”, che portano le star della musica internazionale tra le montagne del Tirolo. Organizzato all’inizio della stagione invernale, questo torneo di tennis si presenta come una novità tra le manifestazioni sportive, che accende i riflettori al di fuori del classico programma degli sport invernali.

“L’Ischgl Trophy rappresenta un’opportunità unica per ampliare la nostra variegata offerta attraverso un evento tennistico internazionale di altissimo livello. Siamo entusiasti di organizzare questo torneo e di arricchire così il nostro programma invernale con un altro evento di spicco: un evento che mette in evidenza la varietà delle esperienze proposte da Ischgl e che soddisfa le grandi aspettative dei nostri ospiti internazionali”, dichiara soddisfatto Günther Zangerl, presidente di Silvrettaseilbahn AG.

Tennis avvincente con Thiem, Haas e Fognini

Spettacolo garantito non solo dal carismatico italiano Fabio Fognini, ma anche dall’idolo del tennis austriaco Dominic Thiem e dal duo tedesco Tommy Haas e Mischa Zverev, che all’Ischgl Trophy metteranno nuovamente in mostra tutta la loro maestria con la racchetta.

“Con il suo panorama alpino e le sue infrastrutture perfette, Ischgl offre un palcoscenico unico per i match di tennis. La combinazione di sport invernali, lifestyle e un torneo di alto livello garantisce un’esperienza unica, sia per i giocatori che per gli ospiti. Proprio questo mix particolare rende l’Ischgl Trophy qualcosa di straordinario”, ha dichiarato l’organizzatore Edwin Weindorfer giovedì scorso, durante la presentazione dell’evento a margine del torneo ATP BOSS OPEN sull’erba, in corso a Stoccarda la settimana scorsa.