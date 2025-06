Come guardare Wimbledon 2025 dall’Italia: opzioni online e TV per gli appassionati di tennis

L’edizione 2025 di Wimbledon inizia lunedì 30 giugno, segnando il terzo Grande Slam dell’anno e uno degli eventi più celebrati nel mondo del tennis. Ospitato all’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra, il torneo dura due settimane e si concluderà con la finale domenica 13 luglio. Giocatori da tutto il mondo, tra cui Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, si contenderanno una parte del montepremi di 50 milioni di sterline. Con partite che comprenderanno singolare maschile e femminile, doppio, doppio misto, juniores e tornei in carrozzina, gli appassionati di tennis italiani avranno molto da seguire.

Con l’avvicinarsi del torneo, gli appassionati di scommesse sportive tengono d’occhio i favoriti. Nel singolare maschile, Carlos Alcaraz è in testa ai mercati con una quota di 6/4, seguito da vicino dall’italiano Jannik Sinner a 13/8. Anche Novak Djokovic è tra i favoriti con una quota di 9/2. Nel singolare femminile, Aryna Sabalenka è la favorita a 10/3, con Elena Rybakina e Iga Świątek entrambe a 13/2.

Per i tifosi italiani che desiderano piazzare scommesse, esplorare il vantaggi dei siti non AAMS sicuri può essere vantaggioso. Questi siti di scommesse non-AAMS offrono spesso quote più ampie, bonus più elevati e opzioni di pagamento più flessibili, tra cui criptovalute e portafogli elettronici, offrendo più modi per partecipare al torneo oltre alla semplice visione.

Sebbene Wimbledon sia un evento britannico, gli spettatori italiani possono accedere al torneo attraverso diversi canali. Negli anni passati, piattaforme come Eurosport hanno offerto copertura in tutta Europa, Italia inclusa. Gli spettatori possono aspettarsi che Eurosport trasmetta nuovamente partite in diretta e highlights giornalieri, possibilmente tramite Discovery+, dove in genere è necessario un abbonamento di livello superiore per l’accesso completo. Il pacchetto Discovery+ Eurosport include spesso lo streaming live di partite di punta come le finali di singolare e una copertura più ampia su diversi campi.

Per chi vuole accesso completo a Wimbledon considerando le numerose partite in contemporanea, una piattaforma di streaming con un’ampia portata è la scelta migliore. Sebbene l’Italia non abbia una trasmissione nazionale in chiaro come la BBC nel Regno Unito, i tifosi locali possono comunque seguire in streaming su piattaforme internazionali utilizzando una VPN. Questo metodo consente l’accesso a servizi altrimenti geo-limitati. Ad esempio, l’emittente britannica BBC trasmetterà il torneo gratuitamente tramite iPlayer, ma l’accesso è limitato agli spettatori del Regno Unito. Con una VPN, gli utenti in Italia possono simulare una posizione nel Regno Unito e utilizzare iPlayer per guardare l’evento. Allo stesso modo, ESPN+, con sede negli Stati Uniti, offre un’ampia copertura, ma anche questo servizio richiede una VPN per l’accesso dall’esterno degli Stati Uniti.

Anche l’emittente televisiva australiana Stan Sport trasmetterà Wimbledon, offrendo accesso completo alla partita. Sebbene progettato per un pubblico australiano, può essere sbloccato in Italia tramite lo stesso metodo VPN. Servizi VPN come NordVPN sono popolari tra coloro che desiderano sintonizzarsi a livello globale, offrendo connessioni stabili e flessibilità regionale. Questi strumenti consentono agli spettatori italiani di selezionare una posizione virtuale e sbloccare diverse piattaforme di streaming internazionali.

Anche senza una VPN, gli italiani possono comunque trovare una copertura selezionata tramite i servizi satellitari o via cavo che trasmettono Eurosport. I pacchetti sportivi locali a volte includono l’accesso ai principali eventi tennistici, e Wimbledon è in genere tra i più coperti. Sebbene non tutte le partite possano essere disponibili tramite questi canali, spesso vengono trasmessi i turni e le finali più importanti.

Infine, per coloro che preferiscono la visione su dispositivi mobili o sono in movimento, molte di queste piattaforme offrono app con funzionalità di streaming in tempo reale. Che si segua Di Jannik Sinner Che si tratti di progressi o semplicemente di godersi l’azione tennistica di livello mondiale, i tifosi italiani hanno numerosi modi per vivere il torneo in diretta. Scegliere il giusto mix di streamer ufficiali, strumenti VPN e accesso tramite app garantisce che nessun momento di Wimbledon 2025 venga perso, nemmeno dall’Italia.