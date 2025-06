Taylor Fritz trionfa a Stoccarda: battuto Zverev in finale, primo titolo stagionale ed eguaglia il best ranking

Settimana importate per Taylor Fritz che continua la sua ascesa tra i grandi del tennis mondiale. Il 27enne californiano ha conquistato questa domenica il titolo dell’ATP 250 di Stoccarda, firmando il suo primo trofeo della stagione e il nono della carriera. Per l’americano, che grazie a questa vittoria salirà alla posizione numero 4 del ranking ATP, si tratta anche del quarto successo sull’erba dopo le tre affermazioni a Eastbourne (2019, 2022, 2024).

Nella finale disputata contro Alexander Zverev, attuale numero 3 del mondo e idolo di casa, Fritz si è imposto con il punteggio di 6-3 7-6(0), confermando una tradizione positiva negli scontri diretti: è la quinta vittoria consecutiva dell’americano contro il tedesco, dopo i successi a Wimbledon, US Open, Laver Cup e ATP Finals nel 2024.

Il primo set si è deciso nell’ottavo gioco, quando Fritz ha piazzato il break approfittando di un passaggio a vuoto di Zverev, che ha commesso ben due doppi falli nel game, spianando la strada al californiano per la conquista del parziale. Nel secondo set, la sfida si è fatta ancora più equilibrata, ma Fritz ha dimostrato grande solidità mentale, dominando il tie-break 7-0 senza lasciare alcuna chance all’avversario.

Da sottolineare anche l’importanza storica di questa finale: era dal luglio 2023 che due top 10 non si affrontavano per un titolo ATP 250, a conferma della qualità e dell’appeal raggiunti dall’evento di Stoccarda.

Con questo successo, Fritz rafforza ulteriormente la sua fiducia sui prati in vista di Wimbledon e si candida come uno dei protagonisti più attesi della stagione sull’erba.

ATP Stuttgart Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 3 6 Taylor Fritz [2] Taylor Fritz [2] 6 7 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-5 → 3-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico