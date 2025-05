Roland Garros 2025: Bublik compie il miracolo, rimontato De Minaur da due set a zero. Anche Rocha rimonta Mensik da 0-2. I due si sfideranno al terzo turno

Alexander Bublik ha firmato una delle vittorie più importanti della sua carriera, qualificandosi per il terzo turno del Roland Garros 2025 con una rimonta spettacolare che rimarrà negli annali del torneo parigino. Il kazako, numero 62 del ranking mondiale, ha ribaltato una situazione apparentemente disperata battendo l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 2-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-2.

La partita è iniziata nel peggiore dei modi per Bublik, che ha subito il dominio totale del numero 9 del mondo nei primi due set. De Minaur ha giocato un tennis praticamente perfetto, non lasciando spazio all’avversario e conquistando entrambi i parziali con un netto 6-2 che faceva presagire una vittoria in scioltezza.

Tuttavia, dal terzo set in poi si è assistito a una trasformazione incredibile. Bublik, noto per il suo tennis imprevedibile e spettacolare, ha iniziato a trovare il ritmo giusto e a mettere in difficoltà l’australiano. Il kazako ha conquistato il terzo set 6-4, dando inizio a una rimonta che sembrava impossibile dopo i primi due parziali.

La battaglia è durata complessivamente meno di tre ore. Nel quarto set, Bublik ha continuato la sua crescita vincendo 6-3 e pareggiando i conti sul 2-2, mentre De Minaur iniziava ad accusare il peso fisico e mentale di questo ribaltamento inaspettato.

Il quinto e decisivo set si è trasformato in un monologo del kazako, che ha dominato completamente un De Minaur ormai in difficoltà, chiudendo 6-2 e completando una delle rimonte più spettacolari viste sui campi del Roland Garros negli ultimi anni.

Al terzo turno, Bublik affronterà il portoghese Henrique Rocha, con l’obiettivo di continuare questo cammino straordinario che lo ha visto trasformare una sconfitta certa in uno dei trionfi più belli della sua carriera.

Rocha rimonta Mensik da 0-2: vittoria 2-6, 1-6, 6-4, 6-3, 6-3 al Roland Garros

Henrique Rocha, infatti, ha completato una rimonta notevole al Roland Garros, battendo Jakub Mensik per 2-6, 1-6, 6-4, 6-3, 6-3 dopo essere stato sotto di due set. Il portoghese di 21 anni ha mostrato grande determinazione per ribaltare una situazione che sembrava compromessa nei primi due parziali.

Il match è iniziato con il dominio del ceco, che ha vinto agevolmente i primi due set lasciando poche possibilità al suo avversario. Mensik appariva in controllo totale della partita, ma dal terzo set in poi Rocha ha cambiato marcia e ritmo di gioco.

Il giovane portoghese ha conquistato il terzo set 6-4, iniziando la sua risalita. Nel quarto parziale ha mantenuto lo stesso livello, vincendo 6-3 e pareggiando i conti sul 2-2. Il quinto set ha confermato la crescita di Rocha, che ha chiuso 6-3 completando la rimonta.

Mensik non è riuscito a trovare le contromisure necessarie per fermare la reazione dell’avversario, vedendo sfumare una vittoria che sembrava in tasca dopo i primi due set. La sconfitta rappresenta un’occasione mancata per il tennista ceco.

Al terzo turno, Rocha affronterà Alexander Bublik, anche lui reduce da una rimonta simile contro Alex De Minaur. Sarà una sfida interessante tra due giocatori che hanno dimostrato carattere nelle rispettive rimonte del secondo turno.

