Alcaraz pronto per Roma: superato l’infortunio, lunedì però il test decisivo

Dopo oltre una settimana di lavoro intenso per recuperare dall’infortunio all’adduttore della gamba destra che lo aveva fermato prima del torneo di Madrid, Carlos Alcaraz ha ottenuto il via libera dai medici per competere nella Capitale.

La notizia, confermata dall’agenzia EFE, rappresenta un importante passo avanti per il numero 3 del mondo, che nei giorni scorsi ha aumentato progressivamente l’intensità degli allenamenti a Murcia sotto la supervisione del suo staff medico e tecnico.

Ora il passo finale: lunedì prossimo Alcaraz si sottoporrà a un allenamento a piena intensità che fungerà da test decisivo per la sua partecipazione. Come riporta Marca, questa sessione servirà per valutare la risposta fisica dell’atleta murciano a carichi di lavoro simili a quelli di una partita competitiva.

L’importanza del torneo romano non può essere sottovalutata. Alcaraz, che ha dominato Monte Carlo con un tennis spettacolare e ha sfiorato il titolo a Barcellona, vede Roma come l’appuntamento chiave per affinare la forma in vista del Roland Garros, dove avrà l’onore e l’onere di difendere il titolo conquistato lo scorso anno.





Marco Rossi