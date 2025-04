Sinner lancia la sua fondazione: educazione e sport per i giovani (video)

“Questo è un giorno molto, molto speciale. Sono felice di annunciare il lancio della Jannik Sinner Foundation”. Così il n.1 del mondo, in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram, annuncia il lancio ufficiale della fondazione che porta il suo nome, già anticipata nei mesi scorsi ma ora ufficialmente varata con un sito ufficiale che racconta nel dettaglio gli obiettivi che animano la sua nascita. Il progetto di Jannik si concentrerà sull’educazione e lo sport per i giovani, seguendo le orme che lo hanno portato da ragazzino amante dello sport a campione e miglior tennista al mondo, convinti che proprio grazie allo sport e all’educazione si possa cambiare la vita dei giovani.

“Con questa fondazione vogliamo dare ai più giovani gli strumenti per compiere i propri sogni”. “Per me è un onore sostenere i bambini e i giovani atleti. Lo sport mi ha insegnato lezioni inestimabili: disciplina, resilienza e il coraggio di rimanere fedele a me stesso. Sono lezioni che, secondo me, vale la pena condividere. Attraverso il nostro lavoro vogliamo mostrare ai bambini cosa è possibile fare, non solo nello sport ma anche nella vita”.

“Molto prima dei trofei e dei titoli, prima che il mondo conoscessi il suo nome, c’era solo un bambino di 7 anni dall’Italia con una racchetta in mano così grande che quasi non riusciva a sostenere”, si legge nel comunicato diffuso via social. “È cresciuto, insieme all’amore per il gioco. Con il supporto della sua famiglia, coach, mentori e comunità, ha giocato fino ad arrivare al n.1 della classifica mondiale. Adesso, immensamente grato di quello che ha ricevuto, Jannik è desideroso di restituire agli altri quel che ha avuto. Con la nascita della Jannik Sinner Foundation, ecco il suo impegno nel dare forza alla nuova generazione attraverso educazione e sport”.

“Immagina un mondo in cui ogni bambino ha gli strumenti per crescere forte. Sia nel corpo che nella mente. Questa è la visione alla base della Fondazione Jannik Sinner. Il nostro obiettivo è promuovere l’educazione e lo sport nell’infanzia, in Italia e nel mondo. Sosteniamo programmi che introducono movimento, gioco e sport strutturati nella vita dei bambini. Perché il gioco non è mai solo gioco. È così che i bambini sviluppano sicurezza, legami e carattere. È lì che cominciano a comprendere il mondo e il loro ruolo nel plasmarlo”.

Il Team of trustees (ossia il consiglio di amministrazione) è composto da Alex Vittur, manager di Jannik, Stefano Domenicali (CEO della Formula 1), Luca Maestri (ex CFO di Apple), mentre la direttrice è Cristiana Tauber.

Una splendida iniziativa che segue le orme di altri grandi campioni del passato, come Andre Agassi, molto impegnato nell’educazione dei giovani attraverso scuole e sport attivo.

Marco Mazzoni