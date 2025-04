Master 1000 Madrid: bene Arnaldi, batte Dzumhur e centra gli ottavi di finale

Ottima prestazione di Matteo Arnaldi che supera in due set, 6-3 6-4, Damir Dzumhur ed approda agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid.

Era una partita difficile. La prova del nove dopo la splendida vittoria contro Novak Djokovic. Un match dove Matteo partiva favorito, ma contro un avversario di quelli tosti, senza colpi eccezionali, ma che lottano su ogni palla e spesso trasformano un incontro di tennis in una rissa.

Damir Dzumhur bosniaco, trentatreenne, attuale 63 del mondo con un best al n.23 sette anni fa ed un record nel 2025 di 9 partite vinte contro 7 perse. Tre tornei nel suo palmares, Mosca e San Pietroburgo dove sconfisse in finale Fabio Fognini entrambi vinti nel 2017 ed Antalya su erba nel 2018. Sei challenger vinti nel 2024 per ricostruirsi la classifica. Nessun colpo temibile, senza un grande servizio, ma un guerriero che combatte su ogni punto e non lascia niente. Avversario complicato che quest’anno ha fatto finale a Bucarest dove è stato sconfitto dal nostro Cobolli.

Inizia bene Arnaldi. Molto preciso ed attento, forse un po’ troppo sulla difensiva e lontano dalla riga di fondo nei primi giochi con una tattica che privilegia l’attenzione e la solidità all’aggressività, con il rischio di lasciare a volte l’iniziativa al bosniaco. Primo set equilibrato fino al 3 pari, poi Dzumhur perde dopo un doppio fallo equilibrio e concentrazione. Arnaldi aumenta l’intensità dei colpi, con una palla più pesante di quella dell’avversario. Un parziale di nove punti a due e Matteo chiude senza problemi la prima frazione.

Ottima la tattica di gioco. Una costruzione del punto paziente, attendendo il momento giusto per piazzare l’accelerazione. Ogni volta che Arnaldi alzava il livello dello scambio, Dzumhur trovava difficoltà nel tenere il ritmo. Una partita che il bosniaco non avrebbe mai potuto vincere con i suoi mezzi. Era importante non dare occasioni né fare passi falsi e regalare punti. Arnaldi è stato perfetto a livello di concentrazione giocando benissimo tutte le palle break concesse a Dzumhur “Gioco contro Federer sulle palle break” si lascia scappare il bosniaco. Una vittoria importante che proietta il ligure negli ottavi. Matteo aspetta ora il vincente di Tiafoe – Muller, la corsa non è ancora finita.

La cronaca

1° set

Arnaldi al servizio. A rete Matteo, Dzumur mette fuori il passante 15-0. Servizio vincente 30-0. Ace 40-0. Servizio e schiaffo al volo. Ottimo inizio, gioco a zero 1-0.

Serve Dzumhur, si scambia un paio di errori di Arnaldi, il bosniaco tiene il servizio 1-1.

Tenta la smorzata Matteo, in rete 0-15. Seconda palla corta questa volta vincente 15 pari. Spinge da fondo il ligure 30-15. Si difende bene Arnaldi, Dzumhur mette fuori il dritto 40-15. Doppio fallo 40-30. Prima vincente, gioco tranquillo per Arnaldi 2-1.

Risponde fuori Matteo 15-0. Ottimo recupero di Arnaldi sotto rete 15 pari. Il nastro aiuta Dzumhur 30-15. Costruisce bene il punto Arnaldi 30 pari. A rete il bosniaco 40-30. Brutta risposta di Arnaldi 2-2.

Sbaglia la smorzata Damir 15-0. Bene a rete Dzumhur 15 pari. Dritto fuori del bosniaco 30-15. Esce male dal servizio Arnaldi 30 pari. A segno con il dritto Matteo 40-30. Serve and volley, ma Dzumhur lo passa 40 pari. Tiene profondo lo scambio Dzumhur, rovescio in rete. Palla break. Ace. Parità. Tenta la palla corta Arnaldi, Dzumhur lo punisce. Palla break. Ottima prima vincente. Parità. Ace numero due. Ancora un gratuito per Arnaldi. Parità. Sbaglia per primo il bosniaco vantaggio Italia. Ancora una smorzata sbagliata. Parità. Stecca la risposta Damir vantaggio Arnaldi. Chiude lo scambio con un dritto vincente l’azzurro, game con 16 punti giocati 2-2.

Splendido punto di Arnaldi che recupera una palla corta 0-15. Sbaglia di rovescio Arnaldi 15 pari. Dritto fuori di Dzumhur 15-30. Bene a rete il bosniaco 30 pari. Grande scambio vinto da Arnaldi. Palla break. Si salva con una seconda sulla riga Dzumhur. Parità. Aggressivo a rete Damir che tiene il servizio 3-3.

Arnaldi domina lo scambio, Dzumhur non tiene in campo il dritto 15-0. Servizio e dritto 30-0. Volée in rete di Matteo 30-15. Rischia la palla corta Arnaldi 40-15. Costruisce perfettamente il punto Matteo e chiude con un dritto vincente 4-3.

Sbaglia Dzumhur con il rovescio 0-15. Fiori la risposta di Arnaldi 15 pari. Tiene il controllo dello scambio Matteo, ritmo alto 15-30. Doppio fallo. Due palle break. Risposta vincente di Arnaldi. Break 3-5.

Arnaldi al servizio per il set. Fuori la risposta 15-0. Ottima prima 30-0. Spinge con dritto Arnaldi, Dzumhur non tiene tre set point. Fuori misura il bosniaco. Primo set Arnaldi 6-3 in 42 minuti.

2° set

Serve Dzumhur. Arnaldi forza il dritto 15-0. Serve bene il bosniaco 15 pari. Risposta fuori di Arnaldi 30-15. Esce il dritto dell’azzurro 40-15. Fuori il rovescio di Dzumhur 40-30. Comanda lo scambio Arnaldi che costringe Dzumhur a mettere fuori il dritto 40 pari. Vince ancora un lungo scambio Matteo. Palla break. Risposta in rete. Parità. Doppio fallo. Palla break numero due. Altro errore di dritto. Break 0-1.

Arnaldi alla battuta per confermare il break. Bene Matteo con la palla corta 15-0. Rovescio vincente lungolinea di Damir 15 pari. Doppio fallo 15-30. Aumenta il ritmo Matteo 30 pari. Regalo di dritto del bosniaco 40-30. Scambio che si allunga, Dzumhur sbaglia per primo. Break confermato 2-0.

Esce il dritto di Arnaldi 15-0. Quando Matteo alza il livello per Damir non c’è niente da fare. Rovescio vincente 15 pari. Scambio intenso, Arnaldi domina, nonostante la difesa di Dzumhur 15-30. Palla corta del bosniaco 30 pari. Affonda il dritto Damir 40-30. Rovescio fuori 40-40. A segno con lo smash Dzumhur. Doppio fallo. Parità. Risposta lunga di Matteo, vantaggio Bosnia. Doppio fallo. Parità. Bravo a rete Dzumhur. Mette in rete il rovescio Arnaldi 2-1.

Inizia bene Matteo 15-0. Out il rovescio 15 pari. Ancora un errore di dritto per Matteo 15-30. Dritto vincente lungolinea chiude lo scambio Arnaldi 30 pari. Il nastro porta via il dritto di Matteo. Palla per il contro break. Palla corta, Dzumhur mette fuori. Parità. Scambio sostenuto, Arnaldi costringe il bosniaco all’errore vantaggio Italia. Palla corta non molto azzeccata. Parità. Prima vincente ancora vantaggio Arnaldi. Fuori il dritto. Parità. Fuori il dritto di Dzumhur, vantaggio. Servizio al centro, Arnaldi tiene il servizio dopo un game da 9 minuti e trenta 3-1.

Buona prima di Damir 15-0. Chiude a rete il bosniaco 40-15. Resta attaccato Dzumhur 2-3.

Resta ferma in uscita dal servizio Matteo 0-15. Doppio fallo 0-30. Ace 15-30. Rischia la palla corta Arnaldi, arriva in ritardo il bosniaco 30 pari. Matteo sbaglia a rete. Palla break. Si difende da fuori Dzumhur, ma Matteo aspetta il momento giusto per piazzare il vincente con dritto. Palla break annullata. Servizio e dritto, palla per prendere il largo. Super recupero di Dzumhur. Parità. Attacca a rete il bosniaco che lotta su ogni palla. Break point. Mette la prima Matteo. Parità. Tiene il servizio Arnaldi 4-2.

Salta il collegamento video con Madrid. Servizio a 15 per Dzumhur 3-4.

Matteo tiene il servizio 5-3.

Dzumhur rimane vicino 4-5.

Arnaldi serve per il match. Ottima prima 15-0. A rete Matteo che mette la volée in rete 15 pari. Punto di Arnaldi 30-15. Ancora punto per Matteo 40-15 due match point. Gioco partita incontro Arnaldi 6-3 6-4. Ottavi di finale.

Damir Dzumhur vs Matteo Arnaldi



ATP Madrid Damir Dzumhur Damir Dzumhur 3 4 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 2-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 1-3 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Dzumhur 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Arnaldi 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Dzumhur 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Dzumhur 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





Enrico Milani