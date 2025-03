Lo sport come scuola di vita: Simone Vagnozzi incontra gli studenti di Castorano

Lo sport è un potente strumento educativo, capace di trasmettere valori fondamentali che vanno oltre la semplice competizione. Questo messaggio è stato il cuore dell’incontro che Simone Vagnozzi, allenatore del celebre tennista italiano Jannik Sinner, ha tenuto ieri presso la Scuola Primaria di Castorano. L’evento ha rappresentato un momento speciale per gli studenti, i quali hanno potuto ascoltare direttamente dalla voce di un protagonista del tennis internazionale quanto lo sport sia essenziale per la crescita personale e educativa.

Accompagnato dalla Sindaca Rossana Cicconi e dal Consigliere Comunale Roberto Schiavi, Vagnozzi ha condiviso con i giovani alunni i valori che considera pilastri non solo nello sport ma anche nella vita: umiltà, rispetto e determinazione. Ha raccontato come queste qualità abbiano contribuito al successo di campioni come Sinner, spiegando ai ragazzi che la vittoria più grande non si raggiunge necessariamente sul campo, ma nel modo in cui si affrontano le sfide quotidiane.

“Lo sport non è solo una questione di vittorie, ma di come affrontiamo le sfide quotidiane, dentro e fuori dal campo”, ha spiegato Vagnozzi, coinvolgendo attivamente i bambini in un dialogo aperto e stimolante. Gli studenti hanno mostrato grande interesse, orgogliosi di poter ascoltare e dialogare con un personaggio di successo profondamente legato alla loro comunità.

La Sindaca Cicconi ha ringraziato personalmente Simone Vagnozzi per la sua disponibilità e per l’impegno costante nel trasmettere valori positivi alle nuove generazioni. “Simone è sempre pronto a mettersi a disposizione della sua comunità, nonostante i suoi impegni professionali. La sua visita rappresenta un’opportunità unica per i nostri ragazzi di apprendere non solo tecniche sportive ma anche importanti lezioni di vita”, ha dichiarato.

La significativa giornata non è passata inosservata all’amministrazione comunale di Castorano, che ha voluto riconoscere ufficialmente il legame profondo e il contributo offerto da Vagnozzi alla comunità. Per questo motivo, il Consiglio Comunale ha deliberato all’unanimità di conferirgli la Cittadinanza Benemerita, un prestigioso riconoscimento che gli verrà consegnato non appena possibile.





Marco Rossi