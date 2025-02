Medvedev torna a criticare la lentezza delle palline nel circuito ATP: “all’ATP non sembra importare”

Dopo la sconfitta contro Griekspoor a Dubai, il russo parla del suo alterco con il giudice di sedia e ribadisce le sue lamentele sulla lentezza delle palline

Daniil Medvedev è stato eliminato dall’ATP di Dubai dopo essere stato sconfitto da un’ottima versione di Tallon Griekspoor nei quarti di finale. Il russo ha finito per sprecare fino a quattro match point, subendo una sconfitta che può far male considerando che stava ritrovando fiducia nel suo tennis già dal precedente torneo di Doha (dove si era dovuto ritirare per malattia). In conferenza stampa, Daniil ha parlato del suo incidente con il giudice di sedia, con cui ha parlato dopo la partita per calmare le acque. Ha anche criticato, ancora una volta, la lentezza delle palline.

“Griekspoor ha meritato la vittoria”

Quando gli è stato chiesto cosa fosse cambiato a partire dal secondo set, Medvedev ha risposto: “Credo che abbia iniziato a giocare meglio in alcuni momenti. In un certo senso è stato fortunato con alcuni colpi, ma è così che funziona il tennis. Quando dico fortunato, intendo anche che ci ha provato, quindi se lo meritava. Non mi sono teso né nulla. Ho giocato i colpi giusti al momento giusto e lui è riuscito a fare la differenza oggi”.

Il russo ha aggiunto: “È una cosa molto sfortunata perché sento che quest’anno non riesco a ricordare una partita che non avrei dovuto perdere e alla fine ho vinto. Queste partite succedono. Ricordo tre o quattro, probabilmente tre incontri in cui avrei potuto vincere e non è andata bene, ma non importa. Un anno è lungo e ci saranno partite che andranno dalla mia parte”.

Critico con la lentezza delle palline

Medvedev ha espresso ancora una volta la sua frustrazione riguardo alla velocità delle palline nel circuito: “Non importa in generale perché recuperare il mio livello è importante. E credo che sia così che arriverò alle finali, vincerò tornei, ecc. Allo stesso tempo, stavo giocando molto bene e volevo superare i quarti di finale. Ma, di nuovo, ogni partita è una nuova storia”.

Il russo ha poi aggiunto con tono critico: “Credo che nell’ultimo game che abbiamo giocato fosse ridicolo quanto erano lente le palline. E non capisco come non si cambi da 5 a 7 palline nel circuito ATP. Non lo capisco”.

Chiarimento con il giudice di sedia

Riguardo all’incidente con il giudice di sedia, Medvedev ha chiarito: “Abbiamo già parlato dopo la partita. Sai, quello che succede in campo… A volte vado troppo oltre. Ma, di nuovo, non voglio discuterne troppo. Non ero contento di una delle sue decisioni. Può succedere, ma abbiamo parlato dopo la partita. Abbiamo calmato la situazione, anche se non c’era nulla di acceso. Lo rispetto molto. Quindi sì, forse ho esagerato un po’. Non credo di aver detto nulla di così grave, ma forse ho esagerato un po’. Ho ricevuto un warning e questo è tutto”.

Quando gli è stato chiesto se avrebbe dovuto rispondere da una posizione meno arretrata contro un giocatore che ha utilizzato il servizio-volée per salvare alcuni match point, Medvedev ha risposto: “Non credo che aiuti perché Tallon lo fa molto contro altri giocatori che rimangono vicino alla linea di fondo campo. E credo che se prendiamo la percentuale dei punti che ho vinto quando lui ha fatto servizio-volée, non sono sicuro di aver vinto meno punti rispetto a chi risponde più vicino di me”.

Il russo ha concluso con un’altra critica alle palline: “Di nuovo, le palline, quando volano nell’aria più lentamente, danno vantaggio a chi fa volée perché hanno più tempo per reagire, per adattarsi al colpo che va verso di loro. E questo è un grande svantaggio, ma all’ATP non sembra importare”.





Francesco Paolo Villarico