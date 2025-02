WTA 250 Cluj-Napoca: Il Tabellone Principale. Due azzurre ai nastri di partenza

WTA 250 Cluj-Napoca – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Anastasia Potapova vs Julia Grabher

Arantxa Rus vs Viktorija Golubic

Qualifier vs Anna Blinkova

Qualifier vs (8) Jaqueline Cristian

(4) Anhelina Kalinina vs (WC) Elena-Gabriela Ruse

Qualifier vs Suzan Lamens

Sorana Cirstea vs Qualifier

Laura Siegemund vs (6) Jessica Bouzas Maneiro

(7) Elisabetta Cocciaretto vs Irina-Camelia Begu

(WC) Ana Bogdan vs Jodie Burrage

(WC) Simona Halep vs Lucia Bronzetti

Varvara Gracheva vs (3) Peyton Stearns

(5) Katerina Siniakova vs Qualifier

Qualifier vs Caroline Dolehide

Mayar Sherif vs Viktoriya Tomova

Alycia Parks vs (2) Olga Danilovic