WTA 125 Mumbai: Il Tabellone Principale. Tatjana Maria guida il seeding

WTA 125 Mumbai – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Tatjana Maria vs Qualifier

Elena Pridankina vs (WC) Shrivalli Bhamidipaty

Kyoka Okamura vs Arianne Hartono

Emina Bektas vs (5) Jil Teichmann

(4) Darja Semenistaja vs Zarina Diyas

Yuriko Miyazaki vs Qualifier

Qualifier vs Lina Glushko

Simona Waltert vs (7) Leolia Jeanjean

(8) Mananchaya Sawangkaew vs Dalila Jakupovic

Linda Fruhvirtova vs Kathinka Von Deichmann

(WC) Sahaja Yamalapalli vs Lanlana Tararudee

Qualifier vs (3) Anna Karolina Schmiedlova

(6) Nao Hibino vs Mai Hontama

Sara Saito vs Alexandra Eala

(WC) Ankita Raina vs (WC) Vaishnavi Adkar

Sara Bejlek vs (2) Rebecca Marino