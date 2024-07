Challenger Modena, Brasov, Bloomfield Hills, Karlsruhe e Troyes: I risultati con il dettaglio delle Finali (LIVE)

– CHALLENGER Modena (Italia) 🇮🇹 – Finali (giocate ieri), terra battuta

ATP Modena Jonathan Eysseric / George Goldhoff [4] Jonathan Eysseric / George Goldhoff [4] 6 3 10 Andre Begemann / Patrik Niklas-Salminen [2] Andre Begemann / Patrik Niklas-Salminen [2] 3 6 8 Vincitore: Eysseric / Goldhoff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 A. Begemann / Niklas-Salminen 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 1-5 2-5 3-5 4-5 4-6 df 5-6 6-6 6-7 7-7 8-7 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Begemann / Niklas-Salminen 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 3-5 → 3-6 J. Eysseric / Goldhoff 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-5 → 3-5 A. Begemann / Niklas-Salminen 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 J. Eysseric / Goldhoff 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 A. Begemann / Niklas-Salminen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 J. Eysseric / Goldhoff 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Begemann / Niklas-Salminen 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 J. Eysseric / Goldhoff 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Begemann / Niklas-Salminen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Tiebreak 0-0

Jonathan Eysseric/ George Goldhoffvs Andre Begemann/ Patrik Niklas-Salminen

Albert Ramos-Vinolas vs Federico Arnaboldi (Non prima 21:00)



ATP Modena Albert Ramos-Vinolas [1] Albert Ramos-Vinolas [1] 6 3 6 Federico Arnaboldi Federico Arnaboldi 4 6 2 Vincitore: Ramos-Vinolas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 F. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 F. Arnaboldi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 F. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 F. Arnaboldi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 F. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 2-5 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 F. Arnaboldi 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-0 → 1-1 F. Arnaboldi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-3 → 5-4 A. Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 F. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ATP Brasov Dmitry Popko [8] Dmitry Popko [8] 40 6 6 1 Nicolas Moreno De Alboran [2] • Nicolas Moreno De Alboran [2] 30 7 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 D. Popko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Moreno De Alboran 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Popko 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 N. Moreno De Alboran 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-2 → 5-2 D. Popko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 3-2 → 4-2 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Popko 0-15 15-15 30-15 30-30 1-2 → 2-2 N. Moreno De Alboran 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-2 → 1-2 D. Popko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 ace 2*-6 df 6-6 → 6-7 N. Moreno De Alboran 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-6 → 6-6 D. Popko 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-5 → 5-6 N. Moreno De Alboran 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 D. Popko 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 5-4 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Popko 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 N. Moreno De Alboran 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 D. Popko 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Moreno De Alboran 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 D. Popko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 N. Moreno De Alboran 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Popko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

1. [8] Dmitry Popkovs [2] Nicolas Moreno De Alboran

2. [3] Simon Freund / Johannes Ingildsen vs [2] Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Murkel Dellien OR [6] Nerman Fatic vs [8] Dmitry Popko OR [2] Nicolas Moreno De Alboran (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Javier Barranco Cosano / Nicolas Moreno De Alboran OR [4] Alexandru Jecan / Szymon Walkow vs [3] Simon Freund / Johannes Ingildsen OR [2] Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [5] Murkel Dellien vs [6] Nerman Fatic



ATP Brasov Murkel Dellien [5] Murkel Dellien [5] 6 6 Nerman Fatic [6] Nerman Fatic [6] 3 2 Vincitore: Dellien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Dellien 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-2 → 6-2 N. Fatic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Dellien 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Fatic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Dellien 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 N. Fatic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Dellien 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Fatic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Dellien 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 N. Fatic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Dellien 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 N. Fatic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 M. Dellien 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 N. Fatic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 M. Dellien 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Fatic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Dellien 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Javier Barranco Cosano / Nicolas Moreno De Alboran vs [4] Alexandru Jecan / Szymon Walkow (non prima ore: 11:30)



Il match deve ancora iniziare

ATP Karlsruhe Daniel Masur • Daniel Masur 15 7 0 Jozef Kovalik [2] Jozef Kovalik [2] 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Masur 15-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 D. Masur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 D. Masur 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 D. Masur 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 J. Kovalik 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 D. Masur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Masur 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Masur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Kovalik 0-15 0-30 0-40 15-40 ace df 0-0 → 1-0

1. Daniel Masurvs [2] Jozef Kovalik

2. [1] Camilo Ugo Carabelli OR [7] Zsombor Piros vs Daniel Masur OR [2] Jozef Kovalik (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1] Camilo Ugo Carabelli vs [7] Zsombor Piros



ATP Karlsruhe Camilo Ugo Carabelli [1] Camilo Ugo Carabelli [1] 6 6 Zsombor Piros [7] Zsombor Piros [7] 4 0 Vincitore: Ugo Carabelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 C. Ugo Carabelli 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 6-0 Z. Piros 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 C. Ugo Carabelli 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 3-0 → 4-0 Z. Piros 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-0 → 3-0 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 Z. Piros 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 Z. Piros 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 5-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Z. Piros 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Ugo Carabelli 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Z. Piros 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Z. Piros 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Timofey Skatovvs Gabriel Debru

– CHALLENGER Bloomfield Hills (USA) 🇺🇸 – Finale, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [Alt] Nishesh Basavareddyvs [WC] Learner Tien