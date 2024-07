Challenger Modena, Brasov, Bloomfield Hills, Karlsruhe e Troyes: I risultati con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

– CHALLENGER Modena (Italia) 🇮🇹 – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Filippo Romano/ Augusto Virgilivs Andre Begemann/ Patrik Niklas-Salminen

Marco Bortolotti / Matthew Christopher Romios vs Jonathan Eysseric / George Goldhoff



Il match deve ancora iniziare

Federico Arnaboldi vs Andrea Collarini (Non prima 6:00)



Il match deve ancora iniziare

Albert Ramos-Vinolas vs Chun-Hsin Tseng (Non prima 9:00)



Il match deve ancora iniziare

ATP Brasov Valentin Royer [4] Valentin Royer [4] 30 4 3 Cezar Cretu • Cezar Cretu 15 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Cretu 0-15 15-15 15-30 3-4 V. Royer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 2-4 → 3-4 C. Cretu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 V. Royer 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 2-3 C. Cretu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 V. Royer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 1-2 C. Cretu 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 V. Royer 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Cretu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 V. Royer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 C. Cretu 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 V. Royer 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Cretu 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 V. Royer 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Cretu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 V. Royer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Cretu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. [4] Valentin Royervs [WC] Cezar Cretu

2. Filip Cristian Jianu vs [3] Gustavo Heide (non prima ore: 11:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Dalibor Svrcina vs [Q] Radu Mihai Papoe



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Ioan Alexandru Chirita / Mihai Alexandru Coman vs [3] Simon Freund / Johannes Ingildsen



Il match deve ancora iniziare

5. Gabi Adrian Boitan / Bogdan Pavel vs Ergi Kirkin / Dmitry Popko



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. Javier Barranco Cosanovs [2] Nicolas Moreno De Alboran

2. Ergi Kirkin vs Matej Dodig (non prima ore: 11:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Ryan Nijboer / Vladyslav Orlov vs [2] Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Orlando Luz / Marcelo Zormann vs Javier Barranco Cosano / Nicolas Moreno De Alboran



Il match deve ancora iniziare

5. Alternate / vs Murkel Dellien / Genaro Alberto Olivieri



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Vitaliy Sachko vs [6] Nerman Fatic



ATP Brasov Vitaliy Sachko Vitaliy Sachko 0 0 Nerman Fatic [6] Nerman Fatic [6] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. [8] Dmitry Popko vs [Q] Stefan Palosi (non prima ore: 11:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Genaro Alberto Olivieri vs [5] Murkel Dellien



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Alexandru Jecan / Szymon Walkow vs Filip Duda / Vitaliy Sachko



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. Roy Stepanov / Tennyson Whiting vs [WC] Cezar Cretu / Dan Alexandru Tomescu



Il match deve ancora iniziare

2. Juan Pablo Ficovich / Gustavo Heide vs Scott Duncan / Hunter Reese



Il match deve ancora iniziare

ATP Karlsruhe Rudolf Molleker Rudolf Molleker 6 2 Jozef Kovalik [2] Jozef Kovalik [2] 7 6 Vincitore: Kovalik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Kovalik 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 R. Molleker 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 R. Molleker 30-0 40-0 0-4 → 1-4 J. Kovalik 30-0 40-0 0-3 → 0-4 R. Molleker 0-15 0-30 0-2 → 0-3 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 df 0-1 → 0-2 R. Molleker 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 R. Molleker 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 R. Molleker 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Kovalik 0-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 R. Molleker 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 R. Molleker 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Kovalik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 1-1 R. Molleker 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

1. Rudolf Mollekervs [2] Jozef Kovalik

2. Daniel Masur vs [4] Benjamin Hassan (non prima ore: 12:00)



ATP Karlsruhe Daniel Masur Daniel Masur 6 6 Benjamin Hassan [4] Benjamin Hassan [4] 3 3 Vincitore: Masur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Masur 0-15 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Masur 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Masur 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 D. Masur 15-0 30-0 30-15 2-0 → 3-0 B. Hassan 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 D. Masur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Hassan 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 D. Masur 0-15 0-30 0-40 df 5-2 → 5-3 B. Hassan 0-30 0-40 15-40 ace 4-2 → 5-2 D. Masur 15-0 15-15 df 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-2 → 4-2 B. Hassan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Masur 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 ace 40-A df 1-1 → 2-1 D. Masur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 B. Hassan 30-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Adrian Andreev vs Clement Tabur OR [7] Zsombor Piros



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Camilo Ugo Carabelli vs [Q] Edas Butvilas



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Ignacio Carou / Mariano Kestelboim vs Gonzalo Oliveira / Santiago Rodriguez Taverna



ATP Karlsruhe Ignacio Carou / Mariano Kestelboim Ignacio Carou / Mariano Kestelboim 6 7 Gonzalo Oliveira / Santiago Rodriguez Taverna Gonzalo Oliveira / Santiago Rodriguez Taverna 2 6 Vincitore: Carou / Kestelboim Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 I. Carou / Kestelboim 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 5-6 → 6-6 G. Oliveira / Rodriguez Taverna 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 I. Carou / Kestelboim 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 G. Oliveira / Rodriguez Taverna 15-0 30-0 40-0 40-30 4-4 → 4-5 I. Carou / Kestelboim 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 G. Oliveira / Rodriguez Taverna 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 I. Carou / Kestelboim 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Oliveira / Rodriguez Taverna 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 I. Carou / Kestelboim 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 2-1 → 2-2 G. Oliveira / Rodriguez Taverna 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 I. Carou / Kestelboim 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Oliveira / Rodriguez Taverna 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 I. Carou / Kestelboim 30-0 40-0 5-2 → 6-2 G. Oliveira / Rodriguez Taverna 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 5-2 I. Carou / Kestelboim 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Oliveira / Rodriguez Taverna 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 3-1 → 3-2 I. Carou / Kestelboim 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 2-1 → 3-1 G. Oliveira / Rodriguez Taverna 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 I. Carou / Kestelboim 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 0-1 → 1-1 G. Oliveira / Rodriguez Taverna 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [1] Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Jiri Barnat / Roman Jebavy



ATP Karlsruhe Jakob Schnaitter / Mark Wallner [1] Jakob Schnaitter / Mark Wallner [1] 15 1 Jiri Barnat / Roman Jebavy • Jiri Barnat / Roman Jebavy 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Barnat / Jebavy 40-40 0-15 15-15 30-15 1-3 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 J. Barnat / Jebavy 15-0 30-0 30-15 1-1 → 1-2 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 40-15 df df 0-1 → 1-1 J. Barnat / Jebavy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [1] Jakob Schnaitter / Mark Wallner OR Jiri Barnat / Roman Jebavy vs Ignacio Carou / Mariano Kestelboim OR Gonzalo Oliveira / Santiago Rodriguez Taverna



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Clement Tabur vs [7] Zsombor Piros



ATP Karlsruhe Clement Tabur Clement Tabur 7 4 3 Zsombor Piros [7] Zsombor Piros [7] 5 6 6 Vincitore: Piros Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Z. Piros 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 C. Tabur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Z. Piros 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Z. Piros 0-15 df 15-15 30-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Tabur 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Z. Piros 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 C. Tabur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Z. Piros 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 C. Tabur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Z. Piros 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 C. Tabur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Z. Piros 0-15 df 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 C. Tabur 0-15 df 0-30 0-40 15-40 df 2-1 → 2-2 Z. Piros 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-1 → 2-1 C. Tabur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Z. Piros 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Daniel Cukierman / Daniel Dutra da Silva vs Daniel Rincon / Nikolas Sanchez Izquierdo (non prima ore: 12:00)



ATP Karlsruhe Daniel Cukierman / Daniel Dutra da Silva Daniel Cukierman / Daniel Dutra da Silva 6 6 Daniel Rincon / Nikolas Sanchez Izquierdo Daniel Rincon / Nikolas Sanchez Izquierdo 3 3 Vincitore: Cukierman / Dutra da Silva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Rincon / Sanchez Izquierdo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 D. Cukierman / Dutra da Silva 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Rincon / Sanchez Izquierdo 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 D. Cukierman / Dutra da Silva 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 3-3 D. Rincon / Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Cukierman / Dutra da Silva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 D. Rincon / Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Cukierman / Dutra da Silva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Rincon / Sanchez Izquierdo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Cukierman / Dutra da Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 D. Rincon / Sanchez Izquierdo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 D. Cukierman / Dutra da Silva 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 D. Rincon / Sanchez Izquierdo 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 D. Cukierman / Dutra da Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Rincon / Sanchez Izquierdo 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Cukierman / Dutra da Silva 0-15 15-30 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 D. Rincon / Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Cukierman / Dutra da Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Rudolf Molleker / Denis Yevseyev vs [2] Dan Added / Gregoire Jacq



ATP Karlsruhe Rudolf Molleker / Denis Yevseyev Rudolf Molleker / Denis Yevseyev 6* 6 Dan Added / Gregoire Jacq [2] Dan Added / Gregoire Jacq [2] 4 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 R. Molleker / Yevseyev 30-0 40-0 40-15 df 5-6 → 6-6 D. Added / Jacq 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Molleker / Yevseyev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-5 → 5-5 D. Added / Jacq 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Molleker / Yevseyev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-4 → 4-4 D. Added / Jacq 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 R. Molleker / Yevseyev 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 D. Added / Jacq 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Molleker / Yevseyev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 D. Added / Jacq 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 R. Molleker / Yevseyev 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 D. Added / Jacq 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

4. Daniel Cukierman / Daniel Dutra da Silva OR Daniel Rincon / Nikolas Sanchez Izquierdo vs Rudolf Molleker / Denis Yevseyev OR [2] Dan Added / Gregoire Jacq



Il match deve ancora iniziare

ATP Troyes Lorenzo Giustino • Lorenzo Giustino 15 6 6 6 Evgeny Karlovskiy Evgeny Karlovskiy 30 0 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 6-5 E. Karlovskiy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 E. Karlovskiy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 E. Karlovskiy 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. Karlovskiy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-3 → 2-3 L. Giustino 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 E. Karlovskiy 0-15 df 0-30 0-40 df 4-5 → 5-5 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 E. Karlovskiy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Giustino 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 E. Karlovskiy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 2-1 E. Karlovskiy 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 E. Karlovskiy 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-0 → 5-0 E. Karlovskiy 0-30 0-40 3-0 → 4-0 L. Giustino 2-0 → 3-0 E. Karlovskiy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. Lorenzo Giustinovs [Q] Evgeny Karlovskiy

2. [3] Timofey Skatov vs Jonas Forejtek



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Neil Oberleitner vs [WC] Lilian Marmousez



Il match deve ancora iniziare

4. [8] Martin Landaluce vs Gabriel Debru (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Courtney John Lock / Marat Sharipov vs Denis Istomin / Evgeny Karlovskiy



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Neil Oberleitner / Jakub Paul vs Anthony Genov / Bruno Pujol Navarro



Il match deve ancora iniziare

– CHALLENGER Bloomfield Hills (USA) 🇺🇸 – Quarti di Finale, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Learner Tienvs Philip Sekulic

2. Bernard Tomic vs [Alt] Nishesh Basavareddy



Il match deve ancora iniziare

3. [1] J.J. Wolf vs [Q] Stefan Kozlov



Il match deve ancora iniziare

4. Gijs Brouwer / Tristan Schoolkate vs [WC] Ozan Baris / Nishesh Basavareddy



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Ryan Seggermanvs [4] Gijs Brouwer

2. [1] Ryan Seggerman / Patrik Trhac vs [PR] Tristan Boyer / Dennis Novikov (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare