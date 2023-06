Lorenzo Sonego dopo l’accesso agli ottavi del Roland Garros: “Forse è un miracolo, forse ho giocato il mio miglior tennis” (Con i video della partita)

Lorenzo Sonego : Forse è un miracolo, forse ho giocato il mio miglior tennis: dopo un’ora ero sotto di due set, poi la gran rimonta. Grazie al pubblico che mi ha sempre incoraggiato. Dopo i primi due set sono riuscito ad essere più aggressivo, anche perché quando è lui a comandare lo scambio e difficile fare punto: ho spinto tantissimo col servizio ed ho giocato al massimo ogni singolo ‘quindici’. Sul 5-3 mi sono passate tante cose per la testa ma ho cercato di continuare a fare gioco e di comandare io gli scambi. Però pensavo anche che era bello giocare su questo campo e vivere il momento”.

Gipo Arbino : “Oggi abbiamo assistito veramente ad un grandissimo match. Mi è piaciuto il suo atteggiamento mentale soprattutto dopo quel secondo set… lo ha perso 6-0 e non so quanti al posto suo avrebbero avuto la forza di reagire.

Alla fine del secondo set gli ho detto di uscire dal campo, vai in bagno e quando torni inizia la partita, credici’. Gli ho ricordato che il primo set gli era sfuggito di un pelo, gli ho detto ‘sei lì, sei vicino, gioca tranquillo e vedrai…’. E così è stato; piano piano ha recuperato, ha giocato veramente bene. E’ stato grandissimo”.

Il coraggio e la personalità non gli sono mai mancati,, quelle sono da sempre le sue caratteristiche innate… ma quello che mi fa maggiormente piacere è il netto miglioramento tecnico, fisico e mentale che vedo in lui. Questo mi fa ben sperare per il futuro.

Con Khachanov ha già giocato tre volte, la prima volta agli Us Open e nel 2019 due volte sulla terra rossa. A Montecarlo vinse Lorenzo, a Roma invece perse al terzo set, ma aveva anche accusato dei crampi. Sono positivo, penso possa fare una partita almeno alla pari”.

