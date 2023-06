L’ATP 500 di Washington diventa combined, è il primo nella categoria

Lo storico torneo ATP di Washington, categoria 500, nel 2023 diventa combined intitolandosi Mubadala Citi DC Open, con l’ingresso del main sponsor della versione femminile. L’ha annunciato il torneo della capitale USA attraverso un post social nel quale si ripercorre con una clip alcuni momenti salienti della storia dell’evento. In pratica il torneo femminile di San Jose è stato spostato e fuso con l’evento maschile. A Washington andrà quindi in scena il primo torneo combinato uomini – donne di categoria 500, continuando la strada di una sempre maggior sinergia tra tour maschile e femminile tanto auspicata da Andrea Gaudenzi, Presidente dell’ATP.

