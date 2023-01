Del Potro elogia Andy Murray dopo la vittoria su Matteo Berrettini a Melbourne

La grande notizia della seconda giornata degli Australian Open è stata la grande vittoria di Andy Murray su Matteo Berrettini. Il veterano 35enne ha riportato indietro l’orologio e ha resistito a quasi cinque ore di intensa battaglia contro l’azzurro, riuscendo alla fine ad avere la meglio su di lui e passare al secondo turno.

Una persona che è rimasta impressionata dallo spettacolo è stata Juan Martín Del Potro. L’argentino ha voluto congratularsi pubblicamente con l’ex numero uno del mondo attraverso i social media. “Che guerriero, amico mio! Grazie per averci dimostrato di non arrenderti mai”, ha scritto DelPo, che si è ritirato in questa stagione.

L’interazione ha subito suscitato la reazione di molti fan, che hanno invocato il ritorno di Del Potro al tennis professionistico.