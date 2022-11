La Federazione spagnola tratta con l’ATP per tenere il torneo di Gijon anche nel 2023. Speranze anche per Firenze?

Riportiamo dalla Spagna una notizia che potrebbe interessare indirettamente anche il nostro paese. Secondo il quotidiano sportivo AS, Miguel Díaz, presidente della Federazione spagnola di tennis, si recherà in questi giorni a Torino per incontrare Andrea Gaudenzi, presidente dell’ATP. Sul tavolo la richiesta di confermare la data dell’ATP 250 a Gijón anche il prossimo anno. L’intenzione della RFET, che ha tenuto la prima edizione del torneo lo scorso ottobre, è di mantenere il leasing della licenza almeno per il prossimo anno, aspirando ad acquistarne una se ci sarà la possibilità in futuro.

Al momento, la sospensione del tour in Asia a causa delle stringenti norme contro il Covid-19 oltre all’occupazione della Russia in Ucraina, è servita per liberare alcune finestre in calendario, tra cui quella di Gijon. Il torneo iberico ha avuto un buon successo e quindi in Spagna si spinge per mantenerlo anche in futuro. Questo potrebbe aprire forse la strada anche per un’eventuale conferma dell’ATP 250 di Firenze, evento che ha avuto un ottimo successo e organizzazione e che si è disputato nella stessa settimana di Gijon.