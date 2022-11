Billie Jean King Cup 2023: Ad Aprile sarà Slovacchia vs Italia

Sarà la Slovacchia, sesta testa di serie, l’avversaria dell’Italia nel turno preliminare della Billie Jean King Cup in programma venerdì 14 e sabato 15 aprile 2023. Le azzurre guidate da Tathiana Garbin saranno impegnate in trasferta.

I precedenti sono favorevoli alla Slovacchia che si è imposta in entrambi i confronti. A febbraio del 2017 nel primo turno del World Group II sulla terra rossa indoor del PalaGalassi di Forlì Schiavone, Errani, Paolini e Trevisan sono state battute per 3-2 da Schmiedlova, Hantuchova e Sramkova. Ad ottobre del 2002 nelle semifinali del World Group, andate in scena sul veloce indoor del Palacio de Congresos de Maspalomas a Gran Canaria, in Spagna, Hantuchova, Husarova e Nagyova si imposero per 3-1 su Schiavone, Farina e Vinci prima di conquistare il trofeo battendo la Spagna.

QUESTE TUTTE LE SFIDE IN PROGRAMMA IL 14-15 APRILE 2023

(1) Spagna – Messico

Ucraina – (2) Repubblica Ceca

Gran Bretagna – (3) Francia

(4) Canada – Belgio

(5) Stati Uniti – Austria

(6) Slovacchia – ITALIA

(7) Germania – Brasile

(8) Kazakhstan – Polonia

Slovenia – (9) Romania

(N.B. è indicata per prima la squadra che gioca in casa)