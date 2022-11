Billie Jean King Cup: La Svizzera vince il torneo. Battuta l’Australia per 2 a 0. Prima vittoria nella competizione

La Billie Jean King Cup è della Svizzera. A una sola vittoria dal titolo, il primo in assoluto nella competizione, grazie al successo di Jil Teichmann (WTA 35) su Storm Sanders (237), Belinda Bencic (12) ha infatti sfruttato il primo match point a disposizione chiudendo la pendenza Australia al termine dei due singolari. La campionessa olimpica in carica ha spezzato la (poca) resistenza di Ajla Tomljanovic (33), imponendosi con il risultato di 6-2 6-1 in poco più di un’ora di contesa. La compagine di capitan Heinz Günthardt ha così riscattato la sconfitta rimediata l’anno scorso al cospetto della Russia, la seconda finale persa dopo quella del 1998 nell’allora Fed Cup.

Questi i risultati della Finale della Billie Jean King Cup (ex Fed Cup).

GRUPPO A

(1) Svizzera 2-0 (5-1)

Canada 1-1 (4-2)

Italia 0-2 (0-6)

GRUPPO B

(2) Australia 2-0 (5-1)

Slovacchia 1-1 (3-3)

Belgio 0-2 (1-5)

GRUPPO C

(3) Spagna 1-1 (3-3)

Kazakhstan 1-1 (2-4)

Gran Bretagna 1-1 (3-2)

GRUPPO D

(4) Repubblica Ceca 2-0 (4-2)

Stati Uniti 1-1 (3-3)

Polonia 0-2 (2-4)

