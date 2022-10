Borna Gojo vince il primo challenger in carriera a Ortisei – 76, 63 in finale a Klein

La 13ª edizione dello Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol ha visto il primo trionfo di un giocatore dalla Croazia. Borna Gojo, numero 182 del ranking mondiale, ha vinto la finale a Ortisei contro la testa di serie numero 7, lo slovacco Lukas Klein, numero 163 del mondo, per 7:6 (4) e 6:3. Per la sua vittoria Gojo ha ricevuto 6190 euro di premio e 80 punti per il ranking mondiale, con i quali lunedì entrerà per la prima volta tra i primi 150 giocatori del mondo nella classifica ATP.

È stata una settimana perfetta per il 24enne di Spalato. Gojo non ha perso nemmeno un set durante il torneo e non ha concesso neanche un break in cinque partite.

La cronaca della finale: Il croato ha avuto due palle break nel suo primo game, dopodiché il servizio ha dominato il primo set. Nel tie-break, il mini-break sul 5:3 per Gojo dopo un errore di rovescio di Klein ha deciso il primo set. Nel secondo parziale Klein ha annullato quattro palle break nel quarto gioco, ma poi ha dovuto cedere il servizio per il 2:4. Gojo, impressionante al servizio, non ha avuto problemi a chiudere il match in 83 minuti.

Strafelice Gojo, il primo titolo in un challenger dopo la finale persa a febbraio in India: “Questo è una grande vittoria per me. Ho avuto una bellissima settimana e adesso posso festeggiare il mio primo titolo in un challenger, anche se il mio migliore risultato rimane di avere giocato le Davis Cup Finals.” Sulla finale ha detto: “Lukas è un grande giocatore ed è in una buona forma, ma penso di avere avuto più occasioni. La superfice è più veloce del solito e questo non è male per il mio servizio. Ortisei è un bellissimo posto, ero qui già l’anno scorso. Siamo arrivati un paio di giorni prima e siamo stati anche in montagna.” Gojo spera di fare un buon torneo anche la settimana prossima a Bergamo.

Klein era naturalmente deluso: “Oggi ero un po’ nervoso, lui era il giocatore migliore e meritava di vincere. Devo rimanere positivo, tra qualche minuto sarò felice perché la finale è un buon risultato”. Klein giocherà il Challenger di Bratislava dopo una settimana off e salirà nella Top 150 della classifica mondiale con i 50 punti che ha preso per la finale.

Soddisfatti anche gli organizzatori del torneo di tennis più importante in Alto Adige. Questa edizione sarà ricordata per essere stato l’ultimo torneo della carriera di Andreas Seppi, l’unico ad avere vinto il suo torneo di casa per due volte nel 2013 e nel 2014.

CHALLENGER Ortisei (Italia) – Finale, cemento (al coperto)

