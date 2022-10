Challenger Saint Tropez: Il Tabellone Principale e di Quali. Sette azzurri presenti

Challenger Saint Tropez – Tabellone Principale – hard

(1) Gaston, Hugo vs Arnaldi, Matteo

Mayot, Harold vs Qualifier

Rosol, Lukas vs Ritschard, Alexander

(WC) Van Assche, Luca vs (5) Barrere, Gregoire

(3) Humbert, Ugo vs Lokoli, Laurent

Travaglia, Stefano vs Qualifier

(WC) Briand, Jurgen vs (SE) Hardt, Nick

Qualifier vs (8) Blancaneaux, Geoffrey

(7) Rodionov, Jurij vs Kukushkin, Mikhail

Zekic, Miljan vs Krutykh, Oleksii

Qualifier vs (PR) Marcora, Roberto

(WC) Added, Dan vs (4) Verdasco, Fernando

(6) Sock, Jack vs Qualifier

Shevchenko, Alexander vs (Alt) Ferreira Silva, Frederico

Marozsan, Fabian vs Qualifier

de Jong, Jesper vs (2) Grenier, Hugo

(1) Andreev, Adrianvs (Alt) Cuevas, Martin(WC) Jacquet, Kyrianvs (10) Gaio, Federico

(2) Ionel, Nicholas David vs Erhard, Mathys

Bourgue, Mathias vs (9) Atmane, Terence

(3) Bellucci, Mattia vs (WC) Aubriot, Alexandre

(Alt) Benchetrit, Elliot vs (8) Moroni, Gian Marco

(4) Caruso, Salvatore vs (Alt) Scaglia, Mathieu

(WC) Alimli, Mikail vs (11) Diez, Steven

(5) Fils, Arthur vs (Alt) Chazal, Maxime

Hemery, Calvin vs (12) Royer, Valentin

(6) Tabur, Clement vs (Alt) Tepmahc, Nicolas

(WC) Bertrand, Robin vs (7) Blanchet, Ugo

Central Tag Heuer – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Arthur Fils vs [Alt] Maxime Chazal

2. Mathias Bourgue vs [9] Terence Atmane

3. [WC] Mikail Alimli vs [11] Steven Diez

4. [WC] Kyrian Jacquet vs [10] Federico Gaio

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Robin Bertrand vs [7] Ugo Blanchet

2. Calvin Hemery vs [12] Valentin Royer

3. [3] Mattia Bellucci vs [WC] Alexandre Aubriot

4. [1] Adrian Andreev vs [Alt] Martin Cuevas

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Clement Tabur vs [Alt] Nicolas Tepmahc

2. [2] Nicholas David Ionel vs Mathys Erhard

3. [Alt] Elliot Benchetrit vs [8] Gian Marco Moroni

4. [4] Salvatore Caruso vs [Alt] Mathieu Scaglia