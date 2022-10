Kyrgios si ritira e non giocherà a Tokyo

Cattive notizie da Tokyo. Nick Kyrgios, forse il principale favorito per il titolo nella capitale giapponese, ha deciso questo venerdì di non giocare i quarti di finale del singolare (contro Taylor Fritz) e le semifinali del doppio (con Thanasi Kokkinakis).

L’australiano ha subito un infortunio al ginocchio destro e non giocherà per il resto del torneo, risparmiandosi per i due eventi in programma in Europa: l’ATP 500 di Basilea e il Masters 1000 di Parigi Bercy.