Us Open: Un problema fisico ferma Lucia Bronzetti che si ritira sul 4 a 5 del terzo set contro Lauren Davis

Amarissima sconfitta quella di Lucia Bronzetti nel primo turno degli Us Open.

L’azzurra stava lottando nel terzo e decisivo set contro l’americana Lauren Davis quando sul 4 a 5, 0-30 con l’americana alla battuta per colpa di un problema al polpaccio sinistro (crampo) si è dovuta ritirare due punti più avanti lasciando il via libera all’americana Davis.

Peccato per l’azzurra che nel terzo parziale sotto per 2 a 4 aveva recuperato il break nell’ottavo gioco impattando sul 4 pari.

La statunitense però ha tolto nuovamente la battuta (5-4) ad una Lucia sempre più stanca che nel decimo gioco ha iniziato anche a zoppicare con la gamba destra e poi su un recupero è caduta a terra vittima di crampi alla gamba sinistra. E sul 30 pari, dopo un altro consulto con medico e trainer, tra le lacrime ha deciso di ritirarsi. Bello l’abbraccio finale con la Davis.

Court 10 – Ore: 17:00

3° Inc. L. Davis vs L. Bronzetti



Slam Us Open L. Davis • L. Davis 30 4 7 5 L. Bronzetti L. Bronzetti 30 6 6 4 Vincitore: L. Davis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Davis 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 5-4 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Davis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 L. Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 L. Davis 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-4 → 5-5 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 5-4 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 L. Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 L. Davis 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 L. Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 3-5 → 4-5 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 L. Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 L. Davis 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 L. Davis 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df df 0-0 → 0-1

5 ACES 37 DOUBLE FAULTS 260/108 (56%) FIRST SERVE % IN 68/111 (61%)37/60 (62%) WIN % ON 1ST SERVE 42/68 (62%)24/48 (50%) WIN % ON 2ND SERVE 18/43 (42%)18/20 (90%) NET POINTS WON 6/10 (60%)6/12 (50%) BREAK POINTS WON 6/13 (46%)51/111 (46%) RECEIVING POINTS WON 47/108 (44%)51 WINNERS 1263 UNFORCED ERRORS 35112 TOTAL POINTS WON 1073958.4 ft DISTANCE COVERED 3903.9 ft18.1 ft DISTANCE COVERED/PT. 17.8 ft