Raul Brancaccio vince a San Benedetto del Tronto. Primo successo challenger in carriera (Video)

Raul Brancaccio ha conquistato questa sera il torneo challenger di San Benedetto del Tronto.

In finale ha sconfitto Andrea Vavassori, 27enne torinese, n.245 del ranking, con un doppio 61 dopo 1 ora e 15 minuti di partita.

Per Raul si tratta del primo successo in carriera nel circuito challenger alla prima finale disputata.

Brancaccio, 25enne di Torre del Greco, n.284 del ranking, era partito dalle qualificazioni, ha via via battuto al primo turno del Md la wild card azzurra Maestrelli (n.206 AT), vincitore del Challenger di Verona l’altra settimana, il brasiliano Pucinelli De Almeida (n.213 ATP), l’azzurro Arnaldi (n.232 ATP), ed in semifinale Luciano Darderi, n.186 del ranking, secondo favorito del seeding.