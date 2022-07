Kyrgios torna ad attaccare i tornei sulla terra battuta in vista degli US Open

Nick Kyrgios non ama la terra battuta in nessuna fase della stagione, ma ce n’è una in particolare che lo lascia incredulo. Stiamo parlando, ovviamente, dei tornei che si giocano dopo Wimbledon e prima della stagione in Nord America per preparare gli US Open. In passato, l’australiano ha già dimostrato di non capire il fatto che queste competizioni si giochino in questo periodo e ora ha nuovamente criticato questi eventi.

Su Twitter, l’ATP Tour ha condiviso le testa di serie di Gstaad e Kyrgios ha voluto lasciare un messaggio. “Perché c’è la terra battuta prima dello swing degli US Open”, ha scritto Kyrgios, suscitando numerosi commenti da parte dei fan, alcuni d’accordo e altri che hanno criticato la sua posizione.