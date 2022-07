Sono ben 14 i giocatori top 50 senza ad aver vinto ancora un titolo ATP

Con più di metà della stagione completata, c’è ancora tanta storia che può essere scritta in quel che resta. Diversi giocatori possono ancora vincere il loro primo titolo ATP in carriera, per esempio. E la verità è che ci sono molti nomi che non vedono l’ora di entrare nella lista dei vincitori e che hanno già carriere ben costruite.

Guardando la classifica, ci sono 14 membri della top 50 che non hanno ancora vinto un titolo al massimo livello. Botic van de Zandschulp è il più alto in classifica (24°), ritiratosi dall’unica finale che ha giocato, quella di Monaco. Filip Krajinovic ha accumulato cinque finali perdendo sempre, una delle quali al Queen’s Club.

Inoltre anche Jenson Brooksby, Alejandro Davidovich Fokina, Oscar Otte, Francisco Cerundolo, Maxime Cressy, Emil Ruusuvuori, Alex Molcan, Tallon Griekspoor, Benjamin Bonzi, Mackenzie McDonald e Brandon Nakashima completano il “gruppo” dei tennisti a caccia del primo successo in carriera nel circuito maggiore.