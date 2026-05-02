🇨🇬 Challenger 50 Brazzaville: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md

02/05/2026 23:05
Matteo Covato, classe 2005
🇨🇬 Challenger 50 Brazzaville – Tabellone Principale – terra
(1) Florent Bax FRA vs Qualifier
(Alt) Brandon Perez VEN vs Younes Lalami MAR
Skander Mansouri TUN vs Qualifier
Ivan Marrero Curbelo ESP vs (WC) (6) Mathys Erhard FRA

(WC) (3) Michael Geerts BEL vs Dinko Dinev BUL
Qualifier vs Iiro Vasa FIN
Qualifier vs Franco Ribero ARG
Matyas Cerny CZE vs (8) Bor Artnak SLO

(5) Calvin Hemery FRA vs (Alt) Aziz Dougaz TUN
Reda Bennani MAR vs Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA
Aditya Vishal Balsekar IND vs (Alt) Gray Voelzke USA
Qualifier vs (4) Blaise Bicknell JAM

(7) Karan Singh IND vs Matt Kleiman USA
Digvijaypratap Singh IND vs Dillon Beckles USA
Qualifier vs Matteo Covato ITA
Elijah Sanogo FRA vs (2) Eliakim Coulibaly CIV



🇨🇬 Challenger 50 Brazzaville – Tabellone Qualificazione – terra
Lawrence Bataljin [1] 🇦🇺 vs Bye
Bienvenue Bolangi [WC] 🇨🇩 vs Cheik Pandzou Ekoume [WC] 🇨🇬

Parth Aggarwal [2] [ALT] 🇮🇳 vs Bye
Gauderic Vilmaure [WC] 🇫🇷 vs Guelord Kayombo [WC] 🇨🇩

Adrian Arcon [3] 🇦🇺 vs Bye
Medhir Goyal [9] [ALT] 🇮🇳 vs Bye

Jody Maginley [4] [ALT] 🇦🇬 vs Bye
Lenny Petit [8] [ALT] 🇲🇨 vs Bye

Luis Britto [5] [ALT] 🇧🇷 vs Bye
Zachary Mintz [10] [ALT] 🇺🇸 vs Bye

Courtney John Lock [6] [ALT] 🇿🇼 vs Bye
George Gregoriou [7] [ALT] 🇬🇷 vs Bye

