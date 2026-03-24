Il talento del diciottenne azzurro Federico Cinà illumina la Guerri Napoli Tennis Cup, battuto l’altro italiano Piraino 6-4 6-2 (Video intervista al giovane azzurro e con il programma di domani)

Il talento del diciottenne azzurro Federico Cinà illumina la Guerri Napoli Tennis Cup: battuto l’altro italiano Piraino 6-4 6-2.

Il torneo perde Stan Wawrinka. Il fuoriclasse svizzero cede al francese Martineau dopo 2h32’ di match, 2-6 6-4 7-6.

Vola il tennis azzurro. Il qualificato Forti elimina a sorpresa il campione uscente Kopriva, passano al secondo turno anche Caniato, Ribecai, Della Valle, Bondioli e Guerrieri. Exploit del napoletano Giustino che elimina il favorito n.7, il francese Jacquet.

Francesco Cinà è il protagonista della terza giornata della Guerri Napoli Tennis Cup, il challenger Atp 125 organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli. Il diciottenne talento azzurro (203 ATP) ha superato il primo turno battendo in un derby tutto siciliano il ventiduenne Gabriele Piraino (256 ATP) 6-4 6-2 sul campo “Fabrizio Gasparini”, sold out per l’occasione.

Esce di scena a sorpresa, invece, Stan Wawrinka. Il fuoriclasse svizzero, all’ultimo anno di carriera, ha ceduto al francese Matteo Martineau dopo 2h32’ di battaglia, 2-6 6-4 7-6 (7-2). Wawrinka, testa di serie n.4 e oggi n.94 Atp, ha subito la rimonta del transalpino, rinunciando così al sogno di chiudere la carriera con una vittoria in un torneo di prestigio come la Guerri Napoli Tennis Cup. Migliore l’esordio della testa serie n.3, il francese Alexandre Muller, n.90 Atp, che ha piegato lo svizzero Paul 7-5 6-4. Avanza senza problemi il numero 1 del torneo, il tedesco Daniel Altmaier (55 ATP) che ha dominato lo spagnolo Damas 6-3 6-1.

Insieme a Cinà, volano anche gli altri tennisti azzurri. La vittoria più sorprendente arriva dal 26enne di Cesena Francesco Forti, n.600 ATP, capace di eliminare la testa di serie n.2 e campione uscente, Vit Kopriva della Repubblica Ceca, numero 60 nel ranking mondiale. Una vera impresa se si considera che tra Forti e Kopriva ci sono in classifica ATP ben 540 posti di differenza e che l’azzurro per giocare la Guerri Napoli Tennis Cup ha dovuto superare le qualificazioni.

Al secondo turno anche un altro qualificato azzurro, il ventenne di Ravenna Federico Bondioli (437 ATP), anche lui talento emergente dell’Italia del tennis, che ha battuto contro pronostico la testa di serie n.8, il francese Blanchet n.154 ATP. In un altro derby tra promesse azzurre, il ventenne Carlo Caniato onora la wild card, l’invito speciale ricevuto dall’organizzazione, e batte all’esordio un’altra wild card, il diciottenne Jacopo Vasamì 6-3 6-2. Passano al 2° turno anche i qualificati Enrico Dalla Valle che piega l’esperto kazako Kukushkin 6-1 3-6 7-5, e Michele Ribecai che elimina il georgiano Purtseladze 6-2 6-3. In serata è arrivata un’altra vittoria a sorpresa, quella di Andrea Guerrieri, 27 anni e n.409 ATP, ripescato dalle qualificazioni, che ha battuto il più esperto Stefano Travaglia, oggi 161 Atp ma in passato anche n.60 mondiale, 7-6 2-6 7-6 dopo aver annullato tre match point.

Tra tanta Italia vincente, bella affermazione anche del napoletano Lorenzo Giustino (n.202 ATP) che fa felici i tanti suoi tifosi e supera al primo turno in rimonta il francese Kyrian Jacquet, testa di serie n.7 e n.146 ATP, 2-6 6-4 6-0, confermando il buon momento che sta vivendo da mesi.

Domani inizia il secondo turno della Guerri Napoli Tennis Cup. Quattro incontri in programma: torna in campo Francesco Cinà che affronta dalle ore 13 sul centrale “Carlo D’Avalos” l’altro azzurro Forti; a seguire giocherà Michele Ribecai contro il francese Martineau. Andrea Pellegrino, sempre alle ore 13 ma sul campo “Fabrizio Gasparini”, giocherà contro l’ucraino Sachko. Ancora alle 13 ma sul campo 2 toccherà a Federico Bondioli contro l’indiano Nagal. Sempre domani, infine, si completerà il primo turno del torneo di doppio con sei incontri in programma.

Campo D’Avalos – ore 11:00

Bart Stevens / Joran Vliegen vs Tim Ruehl / Mick Veldheer

Federico Cina vs Francesco Forti (Non prima 13:00)

Matteo Martineau vs Michele Ribecai

Francesco Forti / Jacopo Vasami vs Jakub Paul / Matej Vocel

Campo Fabrizio Gasparini – ore 11:00

Gonzalo Escobar / Nino Serdarusic vs Filip Duda / Stefan Latinovic

Andrea Pellegrino vs Vitaliy Sachko (Non prima 13:30)

Andrea Pellegrino / Stefano Travaglia vs Sander Gille / Sem Verbeek

Campo 2 – ore 11:00

Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs Jarno Jans / David Poljak

Sumit Nagal vs Federico Bondioli (Non prima 13:30)

Federico Bondioli / Carlo Alberto Caniato vs Hendrik Jebens / David Vega Hernandez